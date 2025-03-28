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自由廣場》深海斷裂點 海底的無聲戰爭

2025/03/28 05:30

◎ 劉哲廷

某種意義上，海底電纜是一種被遺忘的存在。它們躺在海床上，與陽光隔絕，數千公里之外的人類世界正以它們為基礎運轉，卻幾乎沒有人會意識到它們的脆弱。

然而，這條看不見的動脈，正在成為戰略博弈的新焦點。

中國近期發展的海底電纜切割技術，像是一道隱形的刀鋒，輕易地劃開了既有的通訊秩序。過去，這類技術往往被視為冷戰時期的產物，是某種被深藏的秘密，如今它再次浮出水面，帶著更細緻的工藝、更具針對性目的，潛伏在世界的資訊網絡裡。

我們如何衡量這種技術的重量？

在一個全球化高度依賴數據流動的時代，超過九十五％的國際數據傳輸仰賴海底電纜，金融交易、軍事通訊、雲端運算⋯，這些日常生活的背景機制，沒有一項不依賴它們。掌握切斷電纜的技術，不只擁有破壞能力，更意味著擁有控制世界資訊流動的權力。

美國國務院曾經警告，未來戰爭將不只是發生在戰場，而是在基礎設施上展開。能源、電網、通訊，這些無形的領域才是真正的制衡點。中國正在這場無聲的較量中布局，讓海底的連結變得不再可靠。

長期以來，國際資訊基礎設施的主導權掌握在美國與歐洲國家手中。以美國為例，科技巨頭主導著海底電纜的鋪設與維護，這意味著數據的流動路徑，在很大程度上受制於特定國家的利益。

但這樣的局面，正在被打破。

中國透過「數位絲綢之路」計畫，積極投資全球海底電纜建設，現在更進一步掌握改變規則的能力。這不僅是市場競爭，更是資訊秩序的重組：當衝突發生，誰擁有切斷電纜的技術，誰就能決定哪些資訊能流通、哪些世界將被孤立。

如果將視角轉向台灣，局勢顯得更加微妙。

台灣是亞太地區的通訊樞紐，南方澳的海底電纜連接著亞洲與美國，是全球最重要的數據節點之一。它的戰略價值不僅僅來自於半導體產業，還來自於它所掌控的網絡。

有學者指出，在現代戰爭中，切斷海底電纜是低成本、高影響的策略。一場未來的衝突，可能不需要傳統的軍事手段，就能讓台灣陷入無形的封鎖。這種戰術幾乎無法察覺，直到通訊突然中斷，人們才會意識到它的存在。

冷戰時期，美國曾有「海底電纜監聽計畫」，試圖透過潛水器監測蘇聯的通訊。今天，美軍也被曝擁有能夠破壞海底電纜的潛艇技術。

未來的戰爭，或許將不再以飛彈、軍艦為象徵，而是透過更深層次的控制來改變戰局。

資訊就是世界的血液，而海底電纜，就是它流動的動脈。

當技術的刀鋒劃開深海，屆時世界仍是我們熟悉的那個世界嗎？

（作者是詩人，自由工作者）

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