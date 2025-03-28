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自由廣場》多數中配與台灣人相處和睦 台灣社會不可能「納粹化」

2025/03/28 05:30

◎ 張經偉

拒絕武統中配、有條件恢復局部軍法審判…絕非某些人宣稱的「納粹化」。事實上，台灣「社會」也沒有那個趨向。

是的，社會，而非政府。德國的轉型正義是舉國反省，而不只是豎立幾個納粹高官的跪像，是此道理：許多猶太人被送進集中營，並非希姆萊的黨衛軍清查戶口，而是德國民眾舉報鄰居是猶太人。仇恨猶太與其說是政府政策，更像是社會趨勢，理由也很生活化：「財富」與「人際關係」。

「仇猶」跟「仇富」很接近：猶太人大多富裕，經濟大蕭條的震盪後，中下階層觀看猶太富豪時的「相對剝奪感」更為強烈。許多德國民眾檢舉猶太鄰居，是渴望殺其人、瓜分其家產。此為「財富」理由。

你我的學生時代，多少有過令人遺憾的這般光景：被大家排擠的同學，常會再去大力排擠「更被大家排擠的另一個同學」，以此彰顯自己與大家同仇敵愾、是大家的一份子、該被大家接納…因德國發動第一次世界大戰，德裔人士一戰後在歐洲四處被敵視，他們於是更加敵視猶太人：在歐洲已被敵視千百年的族群。此為「人際關係」理由。

回到當今台灣之「財富」與「人際」：中配新移民豈是頂端富裕族群？你我應該心照不宣：會與中配、越配…成婚的台灣男子，往往不是經濟最強勢。又，「中配新移民」這個族群出現之前，哪個族群最可能在台灣遭到敵視？應該是我這個族群吧（我算半個外省第三代），但中配新移民豈有被我等排擠？且讓我們思考：除了亞亞、小微、恩綺這幾個發言支持武統的中配，台灣還有數以萬計的中配新移民，不是都跟左鄰右舍和睦共處嗎？

明瞭德國納粹化之社會趨勢後，反觀眼下台灣社會，即知所謂台灣走向納粹化之謬論。

（作者是清大歷史碩士、中學社會科教師）

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