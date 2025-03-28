社論》慎防中共同路人興風作亂

總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」昨在台南登場。（記者塗建榮攝）

總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」昨在台南登場，在無詳細劇本、無軍方參與下，模擬複合性災難場景，以驗證現階段民間應變能力。根據想定，安平港基礎設施突因「不明原因」發生爆炸，逾二百人傷亡，加上地震引發海嘯，威脅台南沿海地區。整個過程除設定天災，最主要是鋪陳「人禍」衝擊與後續應處。演練雖未明言，境外敵對勢力的中國，則是「人禍」的最可能源頭。特別是潛伏於台灣內部的第五縱隊若實行顛覆，與中共裡應外合，確屬可能的亂台場景。居安尚且思危，何況，北京正升高灰帶衝突，擴張印太勢力，台海已不平靜。我們須加速提升防衛韌性，才能捍衛自由民主國度。

可議的是，當政府推展各項加強防衛韌性的政策，反對黨則極盡攻訐之能事，甚至反控這是要將台灣推向「戰爭」。惡鄰侵門踏戶，我們強化自我保護之能，包括添購必要設備，做好防範，這是最起碼要做的事，怎麼顛倒是非反而成了挑釁的一方？而一個淺顯道理，若手無縛雞之能，亦無還擊之力時，是否更招致惡鄰進犯搶奪野心。民主友盟警示台灣，解放軍威脅升高，我們仍乏於準備，一旦兩岸軍力失衡過於懸殊時，中國極可能採取「武統」手段。備戰方能止戰，戰爭之所以不會發生，是因為我們為嚇阻戰爭盡了一切努力，並做出最周全準備。美國前副國安顧問博明以「沸騰的護城河」為題著書形容此重要觀念，並深刻建議。若要拒斥武統，與其軟弱妥協，更應全力應對，讓其難以來犯。

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中國對台灣的認知作戰，鋪天蓋地，然萬變不離其宗，邏輯有三。首先不斷重複「你是我的」的謊言，再來就形塑「你打不過我」的失敗論調，最後則想方設法從台灣內部製造分裂。這即所謂法律戰、心理戰、輿論戰等三戰。本週二遭到移民署廢止居留許可而離境的中配網紅，其鼓吹中華人民共和國「武力統一台灣」的影片，讚揚共軍對台演習，稱「寶島插滿五星旗」等，充斥三戰元素，內政部長劉世芳也才會說這位中配「不是普通媽媽」。無論該中配是否有肩負統戰任務，或屬極端紅統的個人行為，其言行猶如中共同路人，在台興風作亂，利用民主開放，意圖消滅民主。尤其，其宣揚武統的影片多集中自去年五月之後，這是否與賴清德政府上台，台灣進入國會朝小野大的政治情勢有關，在時機上配合為之。加上還有其他極少數中配亦在鼓吹武統，相關部門宜持續調查這背後有無組織串謀。

不僅如此，當藍白兩黨在國會掀起一連串亂象，引發人民反感，發動大罷免行動，我們也看到有紅統政黨的領導幹部於立法院議場開直播叫囂，為藍白助陣，還謾罵執政黨立委。這與其歸因狂熱政治份子個人行為，但敢於立院直接進行言語暴力，正因藍白把持與放任下，濫發通行證件，讓其利用國會殿堂大放厥詞，朝野因之升高對峙，議事為之中斷。而社會分歧加劇，這最符合中國亂台戲碼，也完全屬於中共同路人行徑。其個人背景亦遭揭露，包括向中媒自曝外公「全家廿八口」花了幾年時間陸續從福建遷來台灣。因而遭外界質疑有「洗人口」問題。藍白立委主張推動縮短中配取得台灣身分年限，形同更利於對岸操作更多人口滲透，勢必影響絕大多數真正想要融入台灣的中配家庭。這些中共代理人或協力者，現都已這般胡言亂語，將來若出現規模化，只會更加無所忌憚。

在藍白兩黨控制下，我們的國會，似已成為吸引這類按照中國劇本演出的主要平台。同樣主張紅統的黑幫政黨，居然要在立法院內的餐廳，動員堂口小弟來推舉「新幫主」。所幸政府部門掌握消息後，緊急請立法院處置。不過，立院秘書處避重就輕說，餐廳暫停營業是因議事延長不對外開放，不肯明言國會不歡迎幫派份子來聚集。立法院這一年因藍白亂政，已讓人認為沒什麼不可能，除了毀憲亂政，現還差點淪為幫派蓄謀之地。這個紅統黑幫政黨長期作為中共的策應，擾亂國內民主與治安，其主導者曾公然稱自己就是中共同路人。黑幫政黨找上立院，視台灣民主如無物，也藉此表忠北京。藍白擴權之亂還不夠，中共同路人更紛紛亂台，要亂上加亂。目的在使民眾失去民主信心，反感民主，甚至放棄民主。我們對此負面效應情況必須加以警惕，而政府依法維繫民主秩序，更是當務之急。

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