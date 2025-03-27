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自由廣場》真正的關愛是「不餵食」

2025/03/27 05:30

◎ 黃鈺婷

人們關注流浪動物與野生動物，甚至好心餵食，希望幫助牠們度過難關。其實，餵食不但可能讓動物陷入更大困境，還可能對環境與生態造成長遠的負面影響。

台灣的流浪犬貓問題日益嚴重，數量遠超過社會負荷範圍。許多人以為餵食能暫時解決飢餓問題，但這只會讓牠們繼續在街頭繁殖，導致更多犬貓流離失所。況且遊蕩犬貓會捕食騷擾鳥類、蛙類及小型哺乳動物，對本土野生動物構成巨大威脅，導致生物多樣性衰退、破壞生態平衡。

與其餵食造成不斷繁殖，不如支持政府的收容與認養計畫，讓牠們獲得真正的家，從而減少流浪犬貓數量，才能從根本解決。

野生動物也是許多人的「愛心」對象，但野生動物的最佳生存方式，是在自然環境自行覓食，而非依賴人類施捨。近年登山步道、風景區的猴群、松鼠、鳥類，因遊客餵食而改變行為模式，發展出向人類索討食物的惡習。

餵食導致動物不正常激增，擠壓其他物種生存空間，破壞生態平衡，且改變野生動物的行為，讓牠們傾向接近人類，增加狂犬病或共通疾病散播風險，還可能造成人與野生動物的衝突。

關心動物就要改變思維，讓動物適得其所。犬貓是人類的伴侶，應不棄養、不放養，支持絕育、收容與認養計畫，讓牠們擁有一個家。野生動物則屬於大自然，應不捕捉、不驚擾，讓牠們保持原始的習性，確保生態平衡。當真重視動物福祉，「不餵食」才是真正的溫柔，讓我們一起「愛無餵」吧！

（作者是公務人員）

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