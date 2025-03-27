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自由廣場》賴士葆幹的比習近平還久

2025/03/27 05:30

◎ 李欣芬

「他做的比習近平還久！」，三月廿日傍晚，一位三十多歲年輕人下班後攜來全家罷免賴士葆的數張連署書，臨去時他說出這句內心話，一位年輕志工回應他「賴士葆從我國小時就在當立委了」。的確，賴士葆連任了七屆立委，他當立委的時間比習近平當總書記還要久（二○一二年迄今）！

做的久不是問題，重點是有沒有放心思認真做！根據二○二三年一份六都區域立委的網路好感度排名，賴士葆倒數第一名，居次則是民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委費鴻泰。當時，賴士葆認為是是有人刻意操作，他被「醜化」了，但其實這是他們在立院的行徑，讓人民看不下去！這個排名是名符其實的！

日治時期沿用迄今近八十年的「萬隆變電所」，長期阻礙景美地區發展，居民對電磁波的疑慮更與日俱增，二○二一年底發生大爆炸，全區大停電，最後全賴民進黨籍市議員王閔生奔走協調，扮演地方與中央的橋樑，終於促成變電所地下化，但本區立委賴士葆似乎隱形了！難怪文山區被嘲笑像鄉下，因為交通沒進步，電纜沒地下化！

賴士葆漠視選區不足為奇，因為他並不住在選區內，他住在新北市新店區的別墅，將小孩送去美國讀書，女兒當美國牙醫，所以「疑美」是工作，「移美」才是生活！

賴士葆刪除國防預算，罔顧台灣人民權益，導致租屋補貼、電費補貼全消失，他簽署極具爭議的財劃法，為台北市搶到中央經費，但他有替文山區居民搶到經費嗎？

懇請文山區居民趕快來退葆，一階簽過、二階更要簽，罷掉無心服務的擺爛資深立委賴士葆！

（作者是台灣教授協會會員，文山區居民）

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