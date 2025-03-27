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自由廣場》國軍搶人才 軍薪、軍心須雙管齊下

2025/03/27 05:30

◎ 趙萃文

國軍招募困難，總統賴清德宣布調整國軍待遇，基層官兵加給最多可提高一二○○○元，並自一一四年四月一日起生效，展現對國軍官兵的實質照顧。國防部長顧立雄於立法院表示，薪資待遇提升體現政府對官兵的照顧。本次志願役加給，基層加的比較多，這是對基層的照顧，至於戰鬥加給，主要在照顧相對更艱辛的戰鬥人員，同時藉此吸引優秀人才加入國軍，讓人才能夠長留久用。

至於不能兼領戰鬥加給，但也必須照顧的官兵，包括「戰航管加給」、「電偵加給」、「網路戰加給」等高專人才特殊勤務加給，可能會再有第二波調整，待行政院核定後再公布。

敵情威脅日增，官兵戰備任務益加繁重；且因企業爭才及少子化影響，青年從軍意願下降，對部隊戰力造成衝擊。提升官兵待遇福利，政府一直都在努力推動；為了穩固國防戰力，維護台海安全，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期的人才投資，可為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。

最高檢察署日前指出，檢察機關辦理軍人涉刑案（含犯職責違紀案件）偵結數量，十年來逐年增加，且中國發展組織的滲透對象，已從高階將校往下深入基層士官兵。

備戰是全民的事，但國防部必須有打動人心的力量，建立起「我當軍人，我榮耀」的榮譽感！志願役軍人是軍隊骨幹，須培養責任感和榮譽心，除了提高軍人待遇，強化好男好女應當兵的動機

之外，也要在營區培育各種較高技能，傳授較高知識，讓服役成為精進學藝、鍛造人才的場域，軍中猶如大學、專科，如此一來，別說志願役，義務役也願為。

反制共諜、提升軍中人力，軍薪和軍心須雙管齊下，尤須找回軍隊傳承暨開創的動能，使軍人知道為誰而戰、為何而戰，勇於奮戰。

（作者是大學助理教授，輔大法學博士）

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