自由廣場》劉振亞們正在扯民主後腿

◎ 林志翰

中國毫不掩飾、從不間斷地對台灣進行武力恫嚇，更透過資訊戰、滲透，深入台灣社會各角落，著手分化暨瓦解台灣的抵抗意志。令人心寒的是，面對來自中國的強大外部威脅，台灣內部卻存在著一股自我瓦解的力量，「我們習近平」、宣傳武統台灣的力量，如同潛藏在土壤中的毒素，伺機而動，從內部掏空台灣的防禦體系。

有些中國移民與在台居住者不但不珍惜台灣的民主自由，反而成為侵略敘事的協力者，政府不得不驅逐倡議武統的中國移民網紅。但驅逐了幾個中國移民網紅或撤銷了幾個領有中國身分證的台灣人戶籍，台灣內部瓦解的威脅就會收斂嗎？

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台灣內部的矛盾與挑戰，豈止中配的武統言論，國民黨內部瀰漫一股向中國獻媚示好的氛圍。今年二月中旬，國民黨前主席洪秀柱在自家「中華青雁和平教育基金會」舉辦的青年營隊，邀請前立委蔡正元向國民黨青年軍談「共軍如何攻台」！

蔡正元先是誇大中國沿海有五千個火龍彈，一定會用砲彈洗地台灣，台灣單邊武器派不上用場，再搭配在座的青年軍，諷刺台灣人要勇敢奮戰到底，打到一兵一卒剩下掃把都要打。在旁的洪秀柱更搭腔，大酸台灣連中國的首波攻勢都擋不住。如此唱衰台灣防衛能力的言論，不只是散播恐懼，更在鼓動投降，其危害性絕不亞於赤裸裸的武統主張。

近日，曾任國民黨大陸事務部主任的黃清賢，居然「代表」台灣同胞發言，聲稱「反分裂法」是實現統一良藥，自甘淪為中國統戰宣傳。

以中配網紅劉振亞為例，她公開鼓吹武統，卻享受台灣的自由與資源。她的行為觸及了移民身份的根本倫理。你可以批評，但不能鼓吹摧毀這塊庇護你的土地。

陳水扁曾說「太平洋沒加蓋，若覺得中國好，就游過去！」諷刺的是，歌頌中國的那幫「台灣人」，卻死也不肯離開台灣，也不肯移居中國。原來，讚美中國是「工作」，拿鈔票過好日才是他們在乎的「生活」。

台灣外有中國虎視眈眈，內有戴著和平假面具的親中人士試圖瓦解民心。更多的劉振亞享受著台灣的民主與自由，卻暗地裡為敵人的侵略張目。台灣唯有更加堅定捍衛台灣主權價值，凝聚內部共識，才能守護住得來不易的民主家園。

（作者是國中教師）

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