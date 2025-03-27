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自由廣場》套用那幫學者的偽善邏輯 富察一本書就能煽動分裂國家？

2025/03/27 05:30

◎ 陳昶日

少數台灣學者高舉言論自由大旗為網紅亞亞鼓吹武統辯護，值此同時，北京當局終於證實台灣八旗文化公司總編輯富察（李延賀）被中共以「煽動分裂國家罪」判刑三年。

透過富察被下獄，習近平的獨裁專制鐵拳清楚告訴台灣人：中國的言論自由究竟是怎樣一回事！

富察與亞亞，兩人同樣具備中國籍配偶身份，富察被關押兩年多以來，昨天這批滿嘴人權正義的學者選擇緘默，現在卻都站出來挺亞亞，如此行徑不過是偽善偷渡自身意識形態與政治立場罷了。

從沒有言論自由的中國，來到充分言論自由的台灣，台灣媳婦亞亞完全不珍惜台灣的民主自由，反而化身網紅、鼓吹武統，傷害台灣。相對的，台灣女婿富察來自沒有出版自由的中國，在充分出版自由的台灣善用出版專業守護台灣，透過豐富多元出版品開拓台灣人視野。富察每一本書都在台灣公開發行，如今卻淪為中共指控他「煽動分裂國家」的呈堂證供，北京當局長臂管轄，藉此炮製寒蟬效應，赤裸裸干預台灣言論自由，那幫學者可有置一詞？

針對亞亞案，多次跟隨馬英九訪問中國的政大法律學系廖姓副教授發表長文《一個影片就會危害國家安全？》，此一邏輯若能成立，那麼改寫此文，將它套用在富察案，可謂毫無扞格，也可以理直氣壯地叩問《一本書就能煽動分裂國家？》

一位自稱「富察」的中配，曾在台灣出版過幾本文史書籍。相信在新聞揭露之前，根本沒幾個台灣人看過，更遑論受其書籍影響。中國卻大張旗鼓逮捕他，兩年多來音訊全無，直到今年二月十七日才宣判三年徒刑，理由是他出版書籍涉嫌「煽動分裂國家罪」。套用那幫學者的邏輯，難道習近平統治下的中國，國家統一程度根本不堪一擊，一本書就能破壞得了？

以所謂煽動分裂國家而言，必須是富察出版書籍在內容上直接倡議「分裂國家之行動」，且客觀上也有導致「分裂國家之行動」可能，才有可能構成罪狀。然而，手無縛雞之力的讀書人，只是出版幾本書就有這麼嚴重嗎？須要去拆散人家的家庭害他骨肉分離嗎？

紙上談兵出版書籍，與鼓吹國家分裂「行動」，完全是兩碼事，無論多麼令中共厭惡，它仍舊只是一本書。在今日網路資訊龐雜，各類書籍汗牛充棟的時代，何況中國又自況是「東升西降」的強國，一個手無寸鐵書生的分析或評論，何能分裂國土？習近平政權對於自己「反對國家分裂」決心，難道就這麼沒有信心？

亞亞鼓吹武統而安然回到中國，富察卻因言獲罪而不幸下獄，全因兩岸兩國制度差異，台灣人應更加珍惜得來不易的民主自由。

（作者為台北市民）

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