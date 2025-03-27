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新聞線上》如果當初賴士葆當總召

2025/03/27 05:30

記者陳杉榮

國民黨一年多來在立法院「毀憲亂政」，催生這波大罷免的推手其實不是別人，就是傅崐萁和朱立倫。民主同盟國也越來越懷疑，中國國民黨是不是打算摧毀這個現由民進黨治理的「中華民國」？面對中共大敵當前，中國國民黨竟然刻意掏空中央政府財政，反對強化國安法制，到底安的是什麼心？怎麼這麼的惡質！

當然，並不是所有的藍營支持者都想摧殘國家，他們反對當中共的扈從，唾棄當中共的走狗，挺身參加罷免連署的藍營人士，無不痛心疾首，直說國民黨怎麼變成這個樣子？立法院內也有許多人在問，如果去年支持賴士葆當國民黨團總召，局面是不是不一樣？國民黨是不是不會走到成為「全民公敵」這一步？

如果賴士葆當總召，他不會像傅崐萁，說出「讓民進黨找不到人當部長」這種土豪惡霸的話，他不可能硬幹通過國會擴權這種侵害其他憲政機關權力的法案；就算其他藍委做此提案，他也不可能在委員會封殺民進黨立委的發言。因為賴士葆不是更生人，不是經濟犯，他是資深立委，他對國會議員的身分有一定的自重和矜持，可惜，「惡勢力」比較大，他退出總召選舉。

就算不是賴士葆，換做任何一個國民黨的資深立委當總召，這位總召不可能在會期中率立委到北京去晉見王滬寧，更不可能藉故到香港去做代表「中央政府」這種踰矩的事。這位總召知道，國民黨想要在台灣生存發展，要獲得知識份子和中間選民的尊重和支持，要避免自己戴上「跪中賣台」的帽子，當然也會注意政治獻金的「修容」問題，不能觸法。

大罷免浪潮幾乎把國民黨打成「叛國集團」，不少熱愛台灣的國民黨立委覺得不可思議，對於被誤解更是吞不下去，因為他們認同國家。問題是，國民黨團在傅崐萁的指揮之下，「往錯誤的方向越走越遠」，國民黨背離台灣人民和這塊土地，別說早已喪失反共復國的初始樣貌，連個維護基本國會議事尊嚴都不要。想要連任黨主席又想著二○二八的朱立倫，難道不知道知識界群起公開唾棄國民黨，他還想要選總統，可能嗎？

國民黨團在立法院要怎麼走？要不要換掉傅崐萁？其他五十一個立委不妨好好想一想，國民黨是要一路走向斷崖？還是懸崖勒馬？這不僅關係眼前的大罷免，關係他們的政治未來，更攸關中國國民黨的生死存亡。

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