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社論》「亞亞們」、「萁萁們」

2025/03/27 05:30

從社會輿論看來，對於「武統中配」，大多數台灣人民表示反感，這是北京對台統戰、認知戰的失敗。（資料照）從社會輿論看來，對於「武統中配」，大多數台灣人民表示反感，這是北京對台統戰、認知戰的失敗。（資料照）

「亞亞們」陸續「被回歸祖國」，國台辦又來了：「如您是受打壓迫害者或瞭解相關線索，歡迎將有關情況發至舉報郵箱，將會妥善處理，依法追責。」所以說啊，你「舉報台獨」，我「舉報武統、共諜」，剛好而已。各級政府該做的是，告訴頭家「舉報郵箱」在哪裡？尤其是，那些對北京「早請示、晚匯報」的「萁萁們」，不少頭家想舉報他們的投共證據。違法的依法懲處，至少把他們的勾當攤在陽光下，接受台灣頭家的嚴格檢驗，不為過吧。

中配是台灣的媳婦、女婿，在台灣生活便是一家親，哪有鼓吹「娘家打婆家」之理？從原住民到新移民，大家先來後到這個共同的家，命運休戚與共。然而，隨著民主時代來臨，這樣的「台灣共識」，逐漸被藍營人士顛覆了。原來的威權統治階級，必須面對政黨輪替，遂萌生「反台情結」，進而揚棄反共路線，聯共制台。於是，出現了一種現象，紅藍協作反獨促統，也影響到某些中配及其依親家屬，家庭在台灣，生活在台灣，卻期待、鼓吹中國解放台灣，企圖把台灣推向己所不欲的「萬丈深淵」。「武統中配」，值得吾人自我省思：孰令台灣的「變態民主」，為他們準備好了溫床？

鼓吹「武統台灣」的中配，幾乎都是「後六四」的中國人，也就是一九八九之後才懂事或出生的世代。這個世代，在一黨專政的政治洗腦下，渾然不知將近四十年前，解放軍屠殺和平要求改革的學生。這個世代，不了解「六四」這個關鍵詞，滿腦子的政治宣傳教育，都是中國的經濟快速成長，大國崛起即將超越美國，中華民族即將偉大復興，祖國必將完整統一，台灣是最後一塊拼圖。如果缺乏覺醒或啟蒙，包括某些中配，離開專制中國，置身自由世界，卻不善用得來不易的自由，校正在中國被扭曲的世界觀，反而自覺或不自覺地，淪為中共在海外的傳聲筒、線民，宛如帶著組織任務出國。也有一種可能是投機，「亞亞們」，不知是否效法愛國網紅司馬南之「反美是工作、移美是生活」，靠「姓黨」獲得財富自由，十五年前便在美國加州購置二十五．七萬美元的房子，自利動機、忠黨愛國之醜陋結合。

從社會輿論看來，對於「武統中配」，大多數台灣人民表示反感，這是北京對台統戰、認知戰的失敗。從一些例子來看，應該也不乏中配不以為然。而台灣擁有話語權的人，則各說各話。有人說：台灣社會是一個民主國家、法治社會，民進黨難道已經不顧過去鄭南榕所說的「百分之百言論自由」？有人說：「兩公約」的精神是要保衛人民的人權不被侵害，是要保護每個人有安全生活的權力。有人說：中配鼓吹侵略，陷台灣數百萬家庭於最高的風險，這在任何國家都不是人權，而是幫敵人拉開大門。自由，人權，台灣人民有識一同，沒有價值上的爭論。問題在於，這個價值在具體情境的付諸實踐，將促進或限縮自由、人權？把鼓吹「武統台灣」與自由、人權連結起來的人，必須回答所有的台灣人民：假設中國「武統台灣」（其實也包括「和統台灣」），更多人的自由、人權，會比現在增加或減少？而且，同樣是中配，台灣女婿富察（李延賀），在台灣出版不符中共政治正確的書籍，返回中國遭逮捕判刑，也沒聽說過聲援「武統中配」者，批評北京剝奪富察的自由與人權！

二○一二以來，習近平統治的中國，中國國力從拋物線的頂點下行。越來越多國際領袖、國際媒體發現，習近平想趁中國國力距離頂點不遠之際，完成自己在中國歷史的曠世偉業，超越毛澤東。此一執念，造成中國與民主世界日益緊張。也許是原因，也許是伴隨現象，習近平上任以來，一黨專政向數位極權統治惡化。新冠疫情期間，封控清零政策，宛如是中共二十大的預演：習近平打破任期制、政治局一把抓、架走胡錦濤。現在的中國，從民企富豪到低端人口，只要稍有出格言行，很快就會被消失。甚至，解放軍高層也不例外。唯有逃到海外的自由世界，才能暢所欲言，揭露這個「萬丈深淵」的內情，包括欲振乏力的經濟只能唱好不容唱衰。「亞亞」，回歸祖國一下班機就被「護送」走了，便無法再開記者會、直播，不會也不敢再談自由、人權。「亞亞當歸」，求仁得仁，就祝她得償夙願吧。

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