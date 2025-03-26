自由廣場》國民黨全黨須重修經濟學分

◎ 林進國

政府執政亮眼交出好成績，因而稅收增加，就經濟學而言，政府當善用財源佈建更妥善的社會安全網，如穩定物價，增加長照與各項攸關民生與照顧的社福支出，增加國防準備，並為因應未來全球經濟，如金融風暴與戰爭等不確定因素，而造成經濟下行時預備糧草。

政府稅收增加，國民黨聯手民眾黨提出每人普發一萬元的提案，實在是不懂經濟學的無恥政客，政府廣發現金的基礎理應是在，面臨如二○○八年全球金融危機所造成經濟大蕭條，或受武漢肺炎期間服務業全面大蕭條衝擊，在已影響民生與消費之下，政府即使舉債廣發現金刺激消費也合於情理，但今天台灣經濟表現相對亮眼，民間消費力強勁，國人旅遊出國更是絡繹不絕，與其普發現金，不如將錢拿來補貼因俄烏戰爭因素而不敷成本的國營公共事業台灣電力公司，減輕攸關全台民眾與產業用電的調漲壓力，電價調漲必定會帶動市場與物價全面調漲，這是連小學生都知道的經濟學，國民黨竟連政府為穩定通膨而給台電的千億撥補預算都敢砍！國民黨內是沒經濟人才了嗎？是良心被比特犬給吞了嗎？是眼紅執政黨而存心不讓台灣人好過嗎？還是終極目的就是要幫中共搞垮台灣？正告藍白兩黨，若因台電預算遭砍而造成台灣物價通膨上漲，這筆帳，台灣人民絕對用大罷免國民黨立委的選票加倍奉還。

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如果孫運璿院長，李國鼎部長，蔣經國總統還在世，目睹如此親共且不爭氣的國民黨人，必定無法饒恕如此叛徒，向來自許為經濟專家人材濟濟的百年大黨國民黨，曾經自稱是會帶來安定與經濟繁榮發展的象徵，但自馬英九親共輕台之後，國民黨早已將三位黨國先賢，好不容易建立的核心價值與敬仰，毀於一旦，全黨任令猶如共產黨在的國賊，讓傅崐萁與徐巧芯及陳玉珍之流，在國會操弄於股掌，先失去執政權，再失去專業問政的水準，失去正藍軍如曹興誠董事長與于北辰將軍等人的支持，更失去台灣人民的期待與認同。

在此要肯定政府針對軍中匪諜暨武統網紅外配而施以強力作為，台灣是民主自由法治國家，但民主自由絕對不能淪為匪諜和內賊自由行的掩護，如同台北市連續跳出車窗咬人的比特犬一樣，當危害到國家安全與人民生命財產的時候，當以法治嚴辦之。

在此呼籲政府，以保護國人生命與財產，國家安全至上，速設專審國安犯罪的國安專屬法庭，針對通敵軍人，除了恢復軍事審判，更須加重刑罰，台灣外有強敵內有國賊，針對外配領身分證擁有投票權的審查年限，尤須更久更嚴謹，相對可用長期居留準國民待遇為配套，確保其基本權利，如此才能確保台灣這座民主神山不致淪為民主陣線的破口。

（作者是科技公司營業經理）

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