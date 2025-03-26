自由廣場》﹙林保華專欄﹚我是流氓我怕誰 中共以切斷海底電纜威脅美國全球

香港英文《南華早報》報導，中國船舶科學研究中心及其附屬的深海載人裝備國家重點實驗室開發了一個深海電纜切割裝置，專門針對由鋼、橡膠和聚合物加固而成的「裝甲電纜」，而這類電纜支撐全球九成五的數據傳輸。論文在二月下旬的中國《機械工程》期刊發表，介紹該裝置的鈦合金外殼和油壓補償密封技術，可以應付四千公尺水深的巨大水壓。這裝置使用了一五〇公釐的鑽石塗層砂輪，以每分鐘一千六百轉的速度，足以粉碎鋼鐵，同時最大程度上減少對海洋沉積物的干擾。

中共透露這項「機密」的目的，在於恐嚇美國與全球。所以《南華早報》畫龍點睛的說：「這一裝置可以切斷關島等戰略要點附近的電纜，關島是美軍第二島鏈的關鍵，用來遏制中國的防禦戰略要點。這裝置可能會在出現地緣政治危機期間，破壞全球通訊的穩定性。」

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在這以前，美國《新聞週刊》報導，有關海底電纜切斷裝置，以二○○九年中國國家海洋局（現在的自然資源部）技術人員申請的「海洋曳航型切斷裝置」專利為基礎，二○二○年由浙江麗水大學申請專利。雖然相關團隊與人名不同，可能是多個部門同時進行研發。

中國自古以來就是內陸國，海南島的三亞已是「天涯海角」，琉球、台灣則是「化外之民」，明成祖還推行海禁，不准人民出海。但本世紀以來中共對外擴張的需要，與美國爭奪海上霸權。如今中國佔據全球造船市場近五成，而美國的造船產能僅佔○．一三%。所以川普才想出中國製造的船舶在美國港口停泊必須繳高額費用的絕招來壓縮中國造船業，否則包括台灣在內的航運公司都向中國訂購輪船，更讓其膨脹。

目前美中海軍的對比，美國除了航母戰鬥群還處於優勢，艦艇總數量已不如中國，所以川普必須扭轉這個情況，否則海上霸權被中國奪走。然而專走科研邪門的中共，不但要奪取海上霸權，還針對海底霸權，切斷海底電纜就是中共小試牛刀。波羅的海海底電纜被切斷兩次，就懷疑是中共所為，因中國的《伊鵬三號》那時就在犯罪現場，然而海底作案是看不見的，而登船搜查時它已收拾好、隱藏好。台灣與馬祖的海底電纜也多次遭切斷，事後追查也很困難，而多艘中國權宜輪在台灣繞島遊蕩，真假都有。

中共這次公開它的切割海底電纜技術，擺明向美國及全球挑戰：我是流氓我怕誰？今年二月，它挖走南太平洋島國庫克群島，這島國由紐西蘭負責外交國防，所以使用紐西蘭護照；如今不顧一切與中共簽約，文件顯示，與中國的戰略夥伴協議涵蓋深海採礦等多個領域，勢必順勢摸清海底電纜線路，戰時就切斷與美國的通訊；加上兩艘共軍軍艦突然在附近宣佈軍演而震驚澳紐，中共顯然是再次針對印太戰略與五眼聯盟而來，區域的不穩定再增一塊。

（作者是資深時事評論員）

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