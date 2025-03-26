自由廣場》﹙鏗鏘集﹚毀黨壞國的其實是中國國民黨自己

◎ 李敏勇

後戒嚴時代，中國國民黨仍執意於流亡殖民政權，並未珍惜台灣的民主化，而是懷恨民進黨取代統治權力，與一九四九年流亡來台的心態並無不同。從前恨中國共產黨，傾軋中國歷史；現在恨台灣民進黨，紛亂台灣歷史。為了恨民進黨，轉而擁抱共產黨。毀黨壞國的是中國國民黨自己！

一九九四台北市長開放直選，趙少康脫黨與黃大洲競奪，才讓陳水扁當選；二○○○宋楚瑜脫黨與連戰競奪，才讓陳水扁當選總統。這就是中國國民黨在後蔣時代，特別是李登輝掌權時代，試圖將中國國民黨台灣化過程中遇到的權力亂局。國民黨若追究在台灣政權的失落，關鍵在趙少康、宋楚瑜。

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李登輝在中國國民黨政治轉型的關鍵對台灣人有說服力，他的中國國民黨台灣化如果成功，或許可形成與民進黨並峙的台灣兩黨格局，穩定台灣政黨政治的局面，對中華民國台灣化有正面意義。但他的想法不盡得到殖民意識論黨人特別是「外省」權貴的支持，爭奪權力的形勢因而展開，讓中國國民黨自外於台灣的病根再萌芽，其黨內的台灣屬性力量：黨政高層與地方派系不盡有恢宏台灣的格局，大多牛鬼蛇神之輩，見風轉舵者多，對李登輝的努力無助益。

趙少康的極右派反共愛國聯盟動向可以理解，畢竟是流亡殖民意識最強烈的一群，趙抵制黃大洲，公然挑戰李登輝，甚至挑起中華民國亡國論，聚眾在街頭搖旗吶喊，形塑恐怖氣氛，以為可在中華台北城攻城掠地。結果趙黃競奪，由陳水扁當選首都市長，促成民進黨擴大執政格局。

二○○○年，陳水扁當選總統也得力於中國國民黨的連宋分裂競奪。宋楚瑜在黨內為李登輝披荊斬棘，也建立自己勢力，見不得連戰獲提名參選總統，憤而脫黨（仍獲殖民意識黨人支持）競逐，複製當年台北市長趙、黃競逐的歷史，台灣寧靜革命的歷史是這樣形成的。

馬英九也有反共愛國聯盟的身份，他掩藏自己化獨漸統的中國心，在李登輝拉起他的手時騙稱自己是新台灣人，擊敗陳水扁連任台北巿長之路。等到連戰在兩次總統大選連敗後，再以虛假的台灣心當上兩任總統。蹧踏台灣八年後，遵父志朝共去了。

宋楚瑜在二○○四年為連戰副手再戰總統大選；趙少康則於二○二四年成為侯友宜的副手，都覺悟到殖民意識中國論的脆弱地氣性。但早知今日何必當初？虛情假意、各懷鬼胎的政治。但連戰連敗反面無情的一面也讓看到李登輝識人未明或台灣政治人物變色變節的一面，連毀了李登輝的台灣化路線，連帶毀了中國國民黨台灣化的表面根基。

中國國民黨自己內部競奪，失去政權，未順應時勢轉化為台灣的政黨，只見蹧踏台灣的民主發展和國家建構。到了朱立倫，又見群魔亂舞，成事不足，敗事有餘。難道是想要中華人民共和國收留？！以為反共戰犯戴罪立功會獲特權？！期待台灣人民會把國家交給你？！讓你當買辦賣給一九四九年推翻中華民國的中國共產黨黨國嗎？！

（作者是詩人）

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