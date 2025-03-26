自由廣場》給羅廷瑋立委的一封信

◎ 吳政峰

羅立委您好，我是您選區裡的公民，十多年前我在大學教過您。當時，您對課業並不認真，常打瞌睡，由於考試不及格，我在期末當掉您。有一次您來找我，遞上牛肉麵店的名片，自信的說想「選里長」，我勸您認真把我的課「修過」就好。出乎我意料，您用「追垃圾車」的創意策略選上里長，我心想，書念不好沒關係，行行出狀元。那時，您不認識盧媽媽、江副院、傅總召、朱主席、柯市長等，就像一張白紙，未來充滿可能性。

里長四年，您用加倍服務得到里民支持與肯定，我看在眼裡，邀請您到大學課堂與青年學子分享從政之路的「創意行銷」。四年後，您獲國民黨提名參選台中市議員，因勤跑基層、勇敢追垃圾車（追夢）的策略奏效，最後跌破眼鏡，以選區第一高票當選，令人刮目。您用創意與實踐力達成夢想，令人敬佩。身為教過您的老師，有著一些驕傲，覺得您可以為年輕人帶來希望與能量，是很正面的案例。有一次演講，您告訴大學生，要用創意與活力，由下而上去改革國民黨、影響國民黨，讓它變得更好。這句話，我記得清清楚楚。

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您初任議員，卻爭議不斷、風波四起。「中火絕食」的炒作，您做得有點極端，博得「媒體大肆報導」，卻傷害自己的身體。身為您的老師，我不會要您「這麼有目的性」的做（秀）。何況，您有想過父母的感受嗎？也或許是那瓶「梨山來的新鮮空氣」，成為盧市長選舉獲勝的論述主軸，從而開啟了您的政治嗅覺，藉由議題炒作議題，實在很高招。或許從那時開始，您成了護主心切的「媽媽小孩」，更是國王體系裡的保皇派。也因為您不是政二代，唯有透過攀親帶故（馬盧江柯），借力使力，才能一步步往上爬，我想我懂。

您競選連任議員，我義務當志工幕僚，替您撰寫電視政見發表文稿，您順利連任。未料一年不到，您就想挑戰立委，怕落人口實，說您剛選上就落跑，您扭捏作態，要黨徵召您，幫您背書。那時，我覺得您應該當完第二任議員，沉潛一陣再選立委。畢竟，少年得志，的確不幸。

您參選立委期間，我們在立場上開始產生分歧與轉變。由於您「不想認輸」、不想被看不起而只想贏且到處寄生的「機會主義」個性（從淺綠到藍再到白，您都想討好），讓您漸漸迷失在向上攀爬的權力遊戲而無法自拔（這與柯、黃很像）。因為「虛榮」乃是人類最愛的原罪。我相信，終有一天，您會自食其果。老師最近重看《魔鬼代言人》這部電影，劇情很適合現在的您觀看。

去年二月您上任立委，我祝賀您，盼您能改變國民黨而不要「被國民黨改變」。但一年多來，您荒腔走板的行徑一幕又一幕，嗆聲耍狠、暴力鎖喉，污辱神聖國會，還爆出耍官威的羅生門事件。終於，老師對您失望了，您終究還是被迂腐的國民黨所改變，而遠離人民。抑或，這是您得到權力後的「本性顯露」？您一步一腳印，老師總是默默支持您，但這一次，我相信我的「良知」，選擇支持我自己。

小羅，我不是什麼側翼，我始終是希望您能「越來越好」的老師。「好」，並非職位，而是品德與人格。如果能夠，老師希望您能離開國民黨，要不，就離開立法院。只要把人民放在心上，好好當個無黨籍市議員或里長，為民服務，偶爾辦辦一百分考卷換冰淇淋、地瓜球、雞蛋糕或修容組的親子活動，或許更適合您。

願您從政不忘初心，從善如流、遠離小人，您還很年輕，需要狠狠跌一跤，然後勇於承認所犯的錯誤，並改變心性缺點（如貪瞋痴三毒）然後，才會更有智慧面對未來。加油了，小羅！

老師上

（作者是教過羅廷瑋的老師）

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