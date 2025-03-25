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自由廣場》對台海問題 瑞士調整中立政策

2025/03/25 05:30

◎ 楊聰榮

瑞士，這個在歐洲心臟地帶穩如磐石的中立國，似乎正在面對一個歷史性的抉擇。在維持近兩百年的中立傳統之下，瑞士總能在國際風暴中保持穩定、居間調停。然而二○二五年三月十三日外交部長凱西斯針對台海軍事局勢而發表的「深切關切」聲明，打破了這份長久以來的沉默。

這場表態並非無的放矢。中國在台海無預警進行實彈軍演，不僅激起區域鄰國的不安，也觸動遠在歐洲的瑞士。瑞士對中立的定義，已不再侷限於不參與戰爭，更延伸至維護國際秩序的道德責任與實際利害。

自二○二二年俄烏戰爭爆發，瑞士對俄羅斯祭出制裁，打破其中立政策「不選邊」的堅冰。如今針對台海問題發聲，可視為此一新路徑的延續與深化。正如瑞士國會議員讓盧克．阿多爾在質詢中坦言，台海的穩定對瑞士經濟利益至關重要。道出行動背後的現實邏輯：經濟安全、地緣穩定、人道法則，都是無法再迴避的因素。

從某個角度看，這並非中立的背叛，而是中立的現代化。當國際社會越來越依賴規則秩序與合作治理，中立不應是消極的旁觀，而應是積極的守護。瑞士的聲明並未選邊站隊，而是強調對話與和平，這本身就體現了中立精神的新時代詮釋。

未來瑞士勢必得在「堅守原則」與「適應現實」之間取得更微妙的平衡。瑞士的中立政策正在進化，不再只是靜默與退讓，而是有選擇、有原則地發聲。未來觀察重點在於：瑞士能否堅持其中立精神的核心價值，在不放棄信念的前提下，勇敢應對當代國際秩序的挑戰。

（作者是中台灣教授協會理事長，任教台灣師大）

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