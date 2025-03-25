自由廣場》惡意捏造一中聲明的竄改慣犯

◎ 郭索

二○二五年三月中日韓三國外長會議後，中國外交部又被揭發單方面竄改會談內容。原來是中國外交部官網片面宣稱，日本「尊重中方闡述的立場」，強調願與中方加強合作，推動兩國關係發展。但旋遭日本外務省迅速反駁，明確指出，首相石破茂從未發表過中方所稱的言論，並對中國外交部的作法表示遺憾，並正式向中方提出抗議。此事並非偶發，而是中共長期以來慣用的話術套路，透過篡改聲明藉以營造「國際支持一中」的虛假印象。

中國扭曲聲明的行徑早有劣跡，二○二三年，美國國務卿布林肯訪中期間，中國外交部就宣稱美方應「尊重中國核心利益」，語意暗指台灣問題上讓步。但美國國務院的聲明完全未提及中方所謂的「核心利益」，反而重申對台灣關係法與區域安全的支持。這種中英版本對不起來的移花接木，正是中共對話語權的捏造手段，並藉由對內散播、對外施壓，試圖偷渡政治立場，以假亂真。

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同年，法國總統馬克宏訪中之後，北京就對外宣稱法國重申「一個中國原則」，但法國政府發布的會後紀要，只有泛談國際局勢與和平穩定，對台灣則未置一詞。類似情節也出現在德國總理蕭茲訪中期間，中共聲明宣稱德國支持「中國主權與領土完整」，但德國官方聲明根本未觸及此類敏感議題。中共這種單方面加工、扭曲原意的勾當，已嚴重損害外交互信，導致多國不得不反覆澄清，與中共切割。

面對一再偽造國際共識的行徑，中共毫不掩飾其操作本質：藉由捏造「他國支持」的假象，作為日後武力或法律統一台灣的正當性依據。他們無視對方的澄清、抗議與否認，一意孤行地將「一中原則」硬塞進每一場外交聲明裡，只求在歷史紀錄中留下對其有利的政治證據，供其日後繼續謬誤引用。

台灣必須嚴正應對這種「話語偽造」的戰略陰謀，逐案記錄中共對國際會談內容的竄改與誤導，不斷主動向國際社會揭露其扭曲真相的勾當，不厭其煩逐次累計其惡行劣跡。唯有掌握話語權，揭穿謊言，才能阻止中共在統一大業上以謊為據，保衛台灣的主權與真相。

（作者從事自由業）

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