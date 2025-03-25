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自由廣場》史懷哲紀念郵票展現台灣情世界心

2025/03/25 05:30

◎ 林逸民

史懷哲，世界聞名，在台灣也廣為人知，他擁有神學、音樂、哲學、醫學四個博士學位，自卅歲起在非洲長期從事人道醫療工作，並為諾貝爾和平獎得主。時逢史懷哲誕辰一五○周年，全世界有無數紀念活動與紀念品製作，賴清德總統以醫者仁心，特別關心台灣發行史懷哲紀念郵票的事宜，使得台灣在這一波紀念史懷哲的世界潮流中沒有缺席，紀念郵票於廿八日發行。

史懷哲其實與台灣有不解之緣，素有「台灣史懷哲」美譽的陳五福醫師，正是受到史懷哲當年前往非洲加彭行醫的感召，成立慕光盲人習藝所，也就是後來的慕光盲人重建中心，陳五福醫師不僅是純粹仿效，還與史懷哲通信，成為跨國知交，史懷哲生前常關心慕光盲人習藝所的發展。史懷哲過世時，將使用過的十字架拆解分送好友們，其中就包括陳五福醫師，因此，可說史懷哲啟發、並親自參與台灣人道醫療發展史的重要一幕。

史懷哲出生於德法交界的亞爾薩斯，歷史上一直在不同政權之中換手，卅年戰爭之後，亞爾薩斯大部分為法國所有，然而當地仍然以日耳曼語為主，一八七○年普法戰爭中法國落敗，戰後與洛林一同成為德國所有，第一次世界大戰德國戰敗，又成為法國所有，第二次世界大戰為納粹德國占領，戰後再度回到法國。史懷哲出生時是德國人，兩次世界大戰期間到非洲行醫，戰後回國已經成為法國人，史懷哲的生平，可以讓我們領悟所謂的「祖國」論述有多麼的荒謬。

史懷哲的人道關懷，不僅體現在對非洲偏鄉，以及反對殖民主義上，在日常生活中待人處事也都抱持著寬厚之心，有個知名的小故事，史懷哲曾被路人誤認為是愛因斯坦，興沖沖的請他簽名，史懷哲並未因為遭認錯而發怒，而是大方地為對方簽上：「愛因斯坦的友人史懷哲」。

史懷哲在音樂領域也有相當成就，年輕時代結識許多音樂家，包括華格納的第二任妻子柯西瑪，由於華格納作品在二次大戰期間備受到納粹推崇，使得到了戰後，已故的華格納、柯西瑪都遭到世人批評，認為兩人助長日耳曼民族優越論，促成納粹興起，史懷哲也為好友說話，認為不應歸罪於柯西瑪。

透過陳五福醫師，使得台灣與世界性的人物史懷哲有了聯繫，個人身為陳五福醫師五福眼科診所的後繼者，以及台灣史懷哲之友協會的理事長，也因此能與史懷孫女，小兒外科醫師、音樂與人類學博士Dr.Christiane Engel有諸多交流，曾邀請她兩次來台灣演講與演奏，延續這樣的美好連結。台灣與世界一同紀念史懷哲，更是意義重大，過去陳五福醫師能聯繫在非洲加彭的史懷哲，今日台灣的半導體與其他產業也是遍布全球，非洲也有台商蹤影。台灣始終是國際化的基地，不是大中國史觀心中綁在中國的邊陲島嶼。

（作者是福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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