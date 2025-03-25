自由廣場》讓大罷免運動續航 扭轉台灣的未來

◎ 林正二

公民團體自動發起的罷免藍委運動，目前以卅五比○懸殊比數，勢如破竹地進入第二階段連署；民進黨也順勢配合下鄉宣講，讓國人了解在野黨報復式大幅刪凍政府預算，對國家與人民產生的巨大衝擊暨負面影響。

國民黨無法像正常民主國家的在野黨一樣，合理刪減預算並以「政策競爭」跟執政黨一較高下以爭取選民認同，為什麼？因為國民黨統台六十年造成的國家不正常現象所致：一、國民黨具有強烈的黨國一體思想與濃厚「一中情結」，出於威權傲慢性格，不甘失掉政權，近廿幾年，已從「中華民族主義」情結轉變為「中國民族主義」情結，不斷附和中共言論，彷彿寧可讓專制共產中國統治台灣，也不容本土民主政黨治理台灣。

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二、藍營威權獨裁的性格，使其從政者與支持者，自認國民黨應當萬年執政黨，鄙視民進黨為亂臣賊子。不論綠營做得多好，藍營都視而不見，幾年前舉世誇讚蔡政府的防疫表現，藍營卻雞蛋裡挑鋼筋，本應由台北市府必須負責的萬華疫情破口，藍營卻斷章取義無限上綱地抹黑民進黨政府；賴總統最近擬恢復局部軍法審判，藍營繼續抹黑成戒嚴。這就是藍委不顧國家生存及人民死活，粗暴凍刪政府預算，不惜搞得天怒人怨的結構性背景成因。

三、國民黨統台這幾十年，透過地方派系與權貴的攏絡，提名違反票據法、強占國有土地等牛鬼蛇神當民代或縣市長，藉權力謀利、假公濟私，導致地方建設停滯不前、問題重重，譬如最近爆發的傅家王朝連串弊案等罄竹難書。

民間這次發起的罷藍委運動，讓許多台灣人民覺醒，以「反共保台」為口號，熱烈響應連署，當然仍有不少藍白草因根深柢固的意識形態而扭曲是非，漠視藍白黨對國家人民的傷害，反而以悖逆邏輯與違背事實的強詞奪理硬拗，打人喊救命，污衊抹黑賴政府。

建議民進黨暨公民團體，在八月投票罷免不適任藍委後，打鐵趁熱，針對上述三點，持續在全國各地透過座談會、講演，跟國人討論台灣如何邁向理性的民主國家，以期大罷免的社會運動成為改變台灣社會的發動機，催動台灣轉變為優質的民主國家。

（作者是退休駐美外交人員）

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