晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》讓大罷免運動續航 扭轉台灣的未來

2025/03/25 05:30

◎ 林正二

公民團體自動發起的罷免藍委運動，目前以卅五比○懸殊比數，勢如破竹地進入第二階段連署；民進黨也順勢配合下鄉宣講，讓國人了解在野黨報復式大幅刪凍政府預算，對國家與人民產生的巨大衝擊暨負面影響。

國民黨無法像正常民主國家的在野黨一樣，合理刪減預算並以「政策競爭」跟執政黨一較高下以爭取選民認同，為什麼？因為國民黨統台六十年造成的國家不正常現象所致：一、國民黨具有強烈的黨國一體思想與濃厚「一中情結」，出於威權傲慢性格，不甘失掉政權，近廿幾年，已從「中華民族主義」情結轉變為「中國民族主義」情結，不斷附和中共言論，彷彿寧可讓專制共產中國統治台灣，也不容本土民主政黨治理台灣。

二、藍營威權獨裁的性格，使其從政者與支持者，自認國民黨應當萬年執政黨，鄙視民進黨為亂臣賊子。不論綠營做得多好，藍營都視而不見，幾年前舉世誇讚蔡政府的防疫表現，藍營卻雞蛋裡挑鋼筋，本應由台北市府必須負責的萬華疫情破口，藍營卻斷章取義無限上綱地抹黑民進黨政府；賴總統最近擬恢復局部軍法審判，藍營繼續抹黑成戒嚴。這就是藍委不顧國家生存及人民死活，粗暴凍刪政府預算，不惜搞得天怒人怨的結構性背景成因。

三、國民黨統台這幾十年，透過地方派系與權貴的攏絡，提名違反票據法、強占國有土地等牛鬼蛇神當民代或縣市長，藉權力謀利、假公濟私，導致地方建設停滯不前、問題重重，譬如最近爆發的傅家王朝連串弊案等罄竹難書。

民間這次發起的罷藍委運動，讓許多台灣人民覺醒，以「反共保台」為口號，熱烈響應連署，當然仍有不少藍白草因根深柢固的意識形態而扭曲是非，漠視藍白黨對國家人民的傷害，反而以悖逆邏輯與違背事實的強詞奪理硬拗，打人喊救命，污衊抹黑賴政府。

建議民進黨暨公民團體，在八月投票罷免不適任藍委後，打鐵趁熱，針對上述三點，持續在全國各地透過座談會、講演，跟國人討論台灣如何邁向理性的民主國家，以期大罷免的社會運動成為改變台灣社會的發動機，催動台灣轉變為優質的民主國家。

（作者是退休駐美外交人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書