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自由廣場》在矽谷連署罷免爛委

2025/03/25 05:30

◎ 張昭仁

三月廿三日加州矽谷簽罷免連署，滿屋子人，我們家貢獻兩張。

好不容易捱到三月廿三日，到矽谷台灣會館連署罷免，一上二樓，已經有一排人在等著要連署了，室內依序擺了好幾張桌子，第一關是用電腦先確認有效戶籍住址，第二關則是找罷免對象的連署表，找到你的戶籍所在地，已經印好罷免對象的表格，全台卅五個被罷免的立委通通都有，我找到台北市松信區立委徐巧芯的罷免書，另外六張桌子上有填寫範本供參考，也協助填寫的指導者。而實務上，填寫指導也確實是必須的，我寫了三次，第一次把「二段」寫成「2段」，第二次把「二樓」寫成「2樓」，而簽名筆畫也不能壓到表格線，不容易耶，難怪有人重寫了四、五遍。

填寫完畢，走下樓，碰到的人都問我「罷免誰？」，「徐巧芯」，聽到的人都豎起大姆指，說讚，那個人很不好，罷掉她。

在樓下遇到昨晚來電的朋友，她說「我要罷免傅崐萁，怎麼罷？」、「妳住那裡？」、「新北市」，「喔，傅是花蓮立委，沒關係，妳就去罷掉新北市的國民黨籍立委，他們都是傅的小弟，罷掉他們就是罷免傅崐萁。」

填寫罷免連署書並不容易，很多小細節必須留意，才不會被作廢。海內外挺民主的朋友們，加油，我們一定要成功！

（作者是會計師）

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