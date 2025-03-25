自由廣場》台北市政府公平公正乎？／罷團支高額成本 徐巧芯低價租借

◎ 秦靖

台北市長蔣萬安聲稱在罷免議題上「一視同仁」，但數據會說話。讓我們看看蔣萬安如何用雙重標準對待不同陣營。

首先，罷免團體借用公園擺攤遭拒，理由是「同月份同場地已有相同性質活動」。台北市府更要求罷免擺攤須先申請集會遊行，每次申請須繳三萬元保證金。若以七○○次計算，罷免團體光保證金成本高達二一○○百萬元。然而，中央的內政部長劉世芳已明確表示，罷免連署並不適用「集遊法」。

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其次，遭罷免連署的國民黨立委徐巧芯，大量租借松山、信義區民活動中心三至六月的黃金時段。在松山區，她租借了五個活動中心、約三五七場次，保證金二萬六○○○元，場地費九萬四三○九元，平均每場場地費僅約二六四元而已。在信義區，她租借了七個活動中心、約三六五場次，保證金三萬三○○○元，場地費十萬三四五元，平均每場場地費僅約二七五元。徐巧芯總共租借七二二場，保證金僅五萬九○○○元，場地費僅十九萬七七一四元。

再攤開台北市區民活動中心場地租借費用辦法，以四小時為一個時段，價格會因場地大小、使用時段、是否為長期租用、是否使用冷氣而有所不同。一般租用每個時段（四小時）基本費七五○元；長期租用：每時段（四小時）基本費五二五元。不使用冷氣的水電費為一五○元，使用冷氣的水電費則為六五○元。

徐巧芯說她除了每場繳保證金，場地費用也已全數繳費完畢，那就請禮拿出收據以佐證場地費用繳了多少錢？是上述平均一場不到三○○元的場地費嗎？依台北市區民活動中心場地租借費用辦法，即使是長期租用，不開冷氣，一場最少都要六七五元，場地費總費用至少要四十八萬七三五○元。更何況，嬌貴的國民黨立委能耐炎熱，不開冷氣嗎？三至六月短短約一二○天，徐巧芯總共租借七二二場，平均一天要開六場，總計正好是廿四小時，難道徐巧芯天天都在活動中心辦活動，甚至住在裡面嗎，這作法擺明就是技術性阻礙罷團租借活動中心場地，台北市府何來「一視同仁」？

在大罷免潮來襲之際，蔣萬安市長不僅公開表態「我一定會和國民黨立委站在一起」，更以行政手段明顯偏袒藍營。罷免團體面臨巧立名目、高達二一○○萬元保證金的障礙，反觀徐巧芯卻以遠低於標準規定的價錢壟斷活動中心資源。蔣萬安口中的「一視同仁」不過是赤裸裸的雙重標準，選擇性行政的手法對比空洞跳針的談話，中立的「台北市長」一職早已變成了「國民黨台北市反罷免指揮官」。

（作者是教育工作者）

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