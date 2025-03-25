社論》為國軍加薪之外的努力

（資料照）

我國面對中國日增的脅迫，亟須積極作為，增強自我防衛力量。賴清德總統明確指出中國為境外敵對勢力，對我形成五大威脅、要以十七項策略因應之後，上週五再宣布，四月起調整國軍待遇；志願役勤務加給分三個等級調整，基層相對加得較多，戰鬥部隊加給也分別提高。這一宣布，劍及履及，是強化國防的必要作為，值得肯定。

習近平獨裁統治的中國，併吞台灣野心昭然若揭，不僅國人反感，國際社會也看不下去；比利時國會近日無異議通過譴責中國軍演威脅、力挺台灣決議，只是其例。美國國務院的反應特別強烈，指中國自稱「動盪世界的穩定力量」，卻對台灣施加「明目張膽且不負責任」的威脅。國務卿魯比歐進一步強調，台灣現狀不容武力改變，是川普總統的政策。

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尤有甚者，美軍兩任印太司令對中國的侵略性活動，先後警告。現任司令帕帕羅上月指出，中國在台海動作頻頻，並非只是單純演習，而是一種武統台灣的「預演」，「很快」就能以軍演掩護對台灣發動攻擊。前任司令戴維森上週也示警，中國把台灣視為優先解決的「內部安全問題」；若印太是美國的核心利益，台灣就是維繫美國經濟及安全影響力的重要基石。因而，美國須加強嚇阻，台灣也應增強自我防衛投資。

就此而言，國軍上週進行「立即備戰操演」，勢所必然。這是針對中國灰色地帶襲擾，近年「由演轉戰」攻勢明顯，以增進部隊應變能力及防衛韌性，做好立即備戰所必要。有如國防部長顧立雄所說，今後計畫性立即備戰操演半年一次，非計畫性視中國軍事威脅強度實施。同時，施行二十多年的替代役，為配合全民國防需要，因應非常事變或戰時執行民防任務，也將評估調整。

立即備戰及國軍官兵加薪，分別從提高作戰能力和軍人待遇著手，都是當前增進防衛力量所當為。同時，加薪只是提高軍人待遇和戰力的一著，有如賴總統所說，是一個長期的進程，經過嚴謹討論，絕不能漫天喊價，期盼在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官兵最大支持，展現朝野一致對外的團結精神。

必須強調，我國外有中國脅迫、內有少子化衝擊兵源壓力，提升國軍戰力及效能攸關國家存亡。以兵役制度來說，目前處於義務役與志願役並行的過渡期，去年把義務役役期延長為一年，頗受各方肯定；還有建議增為兩年或把女性納入義務役者，尚無共識。從國際角度看，志願役軍人待遇普遍高於義務役，我國軍人待遇較亞洲其他國家不算低，但衡量面對中國的脅迫壓力，這次增加志願役及戰鬥部隊加給，符合實際需要。

現實上，為國軍官兵加薪，旨在提升士氣，減少志願役人員流失，並吸引更多有志者加入軍隊。研究顯示，薪資待遇為官兵留營主要因素。提高待遇有助招募青年從軍，並減少流失率、改善人力不足問題，提升志願役編現比，尤其士官比率較低的現狀，進而打造「小而精、小而強、小而巧」的精銳武力。

然而，軍人的地位不僅是薪資問題，軍中福利、工作環境、退撫制度、社會敬軍及軍人的榮譽感，都是要素。從大局看，面對外在嚴厲安全挑戰的我國，提升軍人地位至關緊要，這方面可為之事甚多。傳統上，有所謂「好男不當兵」的重文輕武成見，若干高階軍人在民主台灣的表現，尤有傷社會觀感，不利維繫正面形象。

其例不勝枚舉。有高級退將前往中國，出席習近平公開講話場合，表現有如「聽訓」；有的與解放軍將領杯觥交錯，「國軍共軍都是中國軍」的錯亂敵我關係言行令人側目；還有的看了解放軍展演，「希望讓台灣人知道我們中國有多強」。更嚴重的，為個人利益背叛國家，「軍官當匪諜」的案例層出不窮。

這些案例凸顯的心態與事實是，從過去中國國民黨黨軍蛻變為國軍的轉型工程，一直沒有完成；尤其以往高唱反共的退將，淪為親共、舔共，最令國人不齒。同時，台海情勢自韓戰之後，維持冷和局勢，鄧小平「改革開放」尤鬆懈若干台灣人心防，誤以為中國併吞的圖謀已成過去式，多年來我方片面裁軍、義務役役期曾減至四個月，都是陷入和平幻象的表徵。

如今，中國進逼日甚，國際有識之士警示不斷，加上川普再度入主白宮帶來的變局及壓力，我國必須嚴肅看待並積極作為，確實增強自身防衛力量。以實力謀和平、自助人助，道理淺顯，是我們化為行動的時候了。

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