自由廣場》郭台銘們的豪言壯語

◎ 愚工

媒體報導，鴻海創辦人郭台銘曾透過張顯耀上書習近平，表白「願俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。

類似郭台銘「為祖國肝腦塗地」的豪言壯語，亦曾出自李東憲、李宗仁及國民黨降將口中。

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李東憲，前年在「亞太壯年運動會」跆拳道奪銅，當時他身穿「TPE」隊服，竟在頒獎台上高舉五星旗，強調「背靠祖國和十四億同胞，我無比自信，無比強大」。

如今李東憲自爆，在中國開設的道館只招收到七名學生，虧了七十萬。論體育成就，在中國比他優秀者如過江之鯽。失去台灣人身分的光環，當上中國人，失去統戰價值，被同胞「關門打狗」剛好而已。

一九四九年十一月，見國民黨大勢已去，時任副總統李宗仁棄職流亡美國。一九六五年七月，舉家回歸「祖國」，享受來自中共政府的榮耀，李在機場說︰「期望追隨我全國人民之後，參加社會主義建設，並欲對一切有關愛國反帝事業有所貢獻。」一九六九年一月底，抑鬱而終。距其回歸祖國僅僅三年半。

比李宗仁更慘的是國民黨降將們，中共建政後，一九五○年代初，在毛澤東主持下，「針對中國國民黨殘餘勢力、特務以及會黨、幫派、土匪等地方武裝勢力進行清查和鎮壓，俗稱鎮壓反革命運動」，一批當年投降的國民黨將領就這樣被莫名其妙地槍斃了。

李東憲、李宗仁、國民黨降將被中共「關門打狗」的遭遇，是舔共者下場的前車之鑑。

（作者從商）

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