自由廣場》（胡，怎麼說）國民黨的投降「共匪」公投

◎ 胡文輝

當年，定位中共政權就是「共匪」，天天喊反共抗俄、反攻大陸、消滅萬惡共匪的，就是中國國民黨！

以抗「共匪」為名，在台灣戒嚴（一九四九年五月十九日～一九八七年七月十五日）、軍事統治逾卅八年的，也是中國國民黨！

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現在，那個「共匪政權」併吞台灣、滅亡中華民國的野心已不只是野心，更在「灰色地帶」下毒手，共軍戰機、戰艦進逼台灣鄰接區領海及領空、搞無預警軍演，台灣國際通訊海纜屢遭中共相關貨輪割斷、進行對台斷訊封鎖演練，對台灣無孔不入的全方位滲透侵襲…。

「共匪謀我日亟」，當年中國國民黨經常這樣說，這句話現在更符合台灣面臨的危機、中華民國的存亡之秋，國民黨卻提出「反戒嚴公投」案，主文為 「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」

台灣現在沒有戒嚴，國民黨提出不倫不類、邏輯矛盾的「反戒嚴公投」，意圖何在？表面為反制大罷免，裡頭更埋藏著狠毒的賣台算計。說穿了，國民黨不能說出來的秘密，就是藉此向一黨專政統治中國的中共政權跪舔表忠。向「共匪」下跪實在太丟臉，才遮遮掩掩拿反戒嚴當遮羞布，其實，國民黨的公投「真名」應是︰「投降公投」！

國民黨還企圖卸責賴清德總統把中國定位為「境外敵對勢力」，這就太奇怪了，你們稱它共匪、匪幫、匪偽政權，人民不必擔心？現在賴總統依中華民國的反滲透法稱中國為「境外敵對勢力」，依憲依法、依國安受威脅實況、依保國衛民之必要，樣樣符合要件，你們卻藉口擔心、一路反對到底。

檢視藍白一路走來毀憲亂政、亂砍預算、癱瘓政府、弱化國防…到反戒嚴公投，國民黨及附隨的白黨充當中共馬前卒、同路人，成為配合「境外敵對勢力」併吞台灣的「境內協同勢力」，假和平、真投降，假監督政府、真綁架國會，假制衡、真篡權，假反戒嚴、真解除台灣武裝…。

反戒嚴公投包藏的禍心就是開門請「匪」入台，武統、血洗、清算都任由共匪，提這案證明中國國民黨靈魂已死，沒救了，但藍白傅崐萁們仍掌控國會，繼續禍台、賣台，台灣人民必須剿匪自救，大罷免就是一場民主聖戰！

（作者為資深媒體人）

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