自由廣場》電價結構該合理化了！

◎ 魏世昌

台灣電價長期存在結構性問題，低用電戶的電價遠低於合理成本。過去廿年來，許多物價隨國際市場波動上升，但三百三十度以下的民生電價幾乎沒漲，甚在二○一五至二○一六年間，還連三次調降。即使去年小幅調升，與發電成本仍有極大落差，甚比廿年前還便宜，這樣的狀況合理嗎？

這次調漲方案，有人擔心影響小家庭與小商店的負擔，然而，這些用戶享受長期低電價紅利，稍微調整，卻視為「不公平」，事實上，現行電價由高用電戶補貼低用電戶，不僅不合理，也讓台電長年虧損，赤字已逾四千億元，最終仍由全民埋單。

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也有人擔心，電價調漲會讓弱勢家庭更加困難，目前政府已針對低收入戶與中低收入戶提供補助，未來應透過精準補貼，確保真正需要幫助的家庭不受影響。例如，直接補助特定經濟弱勢族群，而非讓所有低用電戶都享有低電價，導致資源錯置。

此外，長期低電價也讓民眾缺乏節電意識，造成能源浪費。不僅增加整體電力負擔，也阻礙節能減碳推動。反觀國際間，許多國家透過合理電價，引導民眾養成節電習慣，對環境與經濟都有正向影響。

合理化電價，是讓能源使用回歸市場機制。台電長期虧損影響供電穩定，甚至阻礙再生能源發展。當國際能源價格上升，各國電價皆調整，台灣卻長期凍漲，這樣的電價政策，真能支撐未來的能源需求嗎？

這次調漲幅度仍在合理範圍內，不會造成民眾負擔暴增。與其讓台電持續虧損、影響電網發展，不如趁此機會改革，讓電價回歸正常水準。政府也應同步檢討社會安全網，確保真正弱勢族群獲得適當補助。

長遠來看，這是確保供電穩定、財務健全與能源轉型的關鍵。若電力體系不穩，經濟發展與民生穩定都將無從談起。

（作者為工程師）

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