自由廣場》維護國家基礎建設安全

◎ 林基興

前天，英國倫敦希斯洛機場因變電站火災，導致斷電而關閉一天多，上千航班返航或轉飛其他機場，受影響旅客達十五萬人。倫敦消防局初步調查，火災源自一台「油浸式變壓器」故障，其巨量冷卻油起火。但高壓設備仍帶電，且火災屬於燃油火災，而不易拯救。

為何老舊設備仍在使用？可歸咎於缺乏投資。其次，發生爆炸的變電站運行容量超出安全範圍達一○六％，為何電力需求超多呢？因近來，高耗電的資料中心和電動車，巨量成長。

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英國專家檢討，參與國家規劃者均須注意此次災警，確保關鍵基礎設施，從機場到碼頭和電廠，在壓力下盡可能具有韌性，對於國安至關重要，不能因成本太高或難度太大而一日拖過一日。

筆者曾受邀講解更新電力基礎設施，包括變電所。國人應支持更新，因科技進步，電磁波將更低，也更安全美觀，維修更換材料也更便宜；變電所更安全，我們的電力帳單也更低廉。但民眾誤認變電所的電磁波有害，不讓台電更新舊的炒所，也不能興建新的。其實，居家環境的電力電磁波不傷人，全球無一人因此傷亡，美加兩國均不管制電力電磁波。

二○二一 年十二月台北萬隆變電所大停電事件，原因就像倫敦機場變電所的老舊與油起火。為何老舊呢？從日治以來就沿用，後來台電在斜對面興建新式變電所，但新處附近居民抗爭而搬不過去，倒是舊處居民一直催促搬遷，結果台電卡在中間如夾心餅，用電超出負荷而出事。只因居民害怕電磁波，台電為停電戶賠鉅款，出自你我的錢包支付營運損失。

我們應從這些例子學到教訓，強化國家建設的韌性。

（作者為大學教授）

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