自由廣場》日中韓外長會 矛盾多各唱各調

◎ 王輝生

日中韓三國外長於廿二日在東京舉行會議。由於正值中美緊張、俄烏纏戰不休、以及美國川普總統對傳統盟國施加壓力的敏感時刻，所以備受矚目。

日本岩屋毅外相在會談開始就強調：「由於日益嚴峻的國際形勢，我們正處於歷史轉捩點」。

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中國王毅外長表示，今年是二戰結束八十週年，呼籲三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識。

韓國趙兌烈外相則表示：「維護朝鮮半島和平是三國的共同利益」。

然而，三國之間矛盾重重，久而未決的懸案不一而足：

一、日中：中國艦艇屢犯尖閣海域、中國對日本水產物的解禁始終口惠而實不至、中國無故拘禁日本國民等行為，使日中兩國心結難解。

二、日韓：親日的尹錫悅總統官司纏身，加上日本海竹島（獨島）的領土之爭，使日韓團結蒙上陰影。

三、中韓：在黃海有兩國經濟海域之爭，南韓產業被中國蠶食鯨吞，企業界正掀起了「脫中潮」雙方貌合神離。

由於日中韓各懷心事，因此外長會，各唱各調而同床異夢。

對中國而言，由於經濟下滑，又面對川普積極「聯俄抗中」的布局，可說是內外交迫，而美日韓三國，都在川普強化關稅的陰影下而偶生齟齬，這正是中國見縫插針的天賜良機，所以向日韓兩國頻送秋波。

對韓國而言，由於總統被彈劾而內爭不斷，被美國列入「敏感地區」，在群龍無首之下，外交領域難有突破性的變化。

對日本而言，根據「朝日新聞」三月十六日的民調，石破內閣的支持率僅廿六％已跌入危險水域，創下就任首相以來的新低。

石破首相最近，又因贈送新科眾議員商品券，有觸法之虞，要求他下台的聲音此起彼落，石破自顧不暇，就是想打破日中僵局，恐怕也有心無力。

由於日中韓各有算計，所以此次的三國外長會談，並無實質成果。雖然，王毅在會中強調「把亞洲的命運掌握在自己手中」，呼籲中日韓合作，但，在川普全力抗中的旗幟下，作為同盟國的日本別無選擇，所以王毅剛走，日本就將於本週迎接首度來訪的美國國防部長赫格塞斯，以鞏固日美同盟，用行動給了王毅明確的答覆。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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