晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》日中韓外長會 矛盾多各唱各調

2025/03/24 05:30

◎ 王輝生

日中韓三國外長於廿二日在東京舉行會議。由於正值中美緊張、俄烏纏戰不休、以及美國川普總統對傳統盟國施加壓力的敏感時刻，所以備受矚目。

日本岩屋毅外相在會談開始就強調：「由於日益嚴峻的國際形勢，我們正處於歷史轉捩點」。

中國王毅外長表示，今年是二戰結束八十週年，呼籲三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識。

韓國趙兌烈外相則表示：「維護朝鮮半島和平是三國的共同利益」。

然而，三國之間矛盾重重，久而未決的懸案不一而足：

一、日中：中國艦艇屢犯尖閣海域、中國對日本水產物的解禁始終口惠而實不至、中國無故拘禁日本國民等行為，使日中兩國心結難解。

二、日韓：親日的尹錫悅總統官司纏身，加上日本海竹島（獨島）的領土之爭，使日韓團結蒙上陰影。

三、中韓：在黃海有兩國經濟海域之爭，南韓產業被中國蠶食鯨吞，企業界正掀起了「脫中潮」雙方貌合神離。

由於日中韓各懷心事，因此外長會，各唱各調而同床異夢。

對中國而言，由於經濟下滑，又面對川普積極「聯俄抗中」的布局，可說是內外交迫，而美日韓三國，都在川普強化關稅的陰影下而偶生齟齬，這正是中國見縫插針的天賜良機，所以向日韓兩國頻送秋波。

對韓國而言，由於總統被彈劾而內爭不斷，被美國列入「敏感地區」，在群龍無首之下，外交領域難有突破性的變化。

對日本而言，根據「朝日新聞」三月十六日的民調，石破內閣的支持率僅廿六％已跌入危險水域，創下就任首相以來的新低。

石破首相最近，又因贈送新科眾議員商品券，有觸法之虞，要求他下台的聲音此起彼落，石破自顧不暇，就是想打破日中僵局，恐怕也有心無力。

由於日中韓各有算計，所以此次的三國外長會談，並無實質成果。雖然，王毅在會中強調「把亞洲的命運掌握在自己手中」，呼籲中日韓合作，但，在川普全力抗中的旗幟下，作為同盟國的日本別無選擇，所以王毅剛走，日本就將於本週迎接首度來訪的美國國防部長赫格塞斯，以鞏固日美同盟，用行動給了王毅明確的答覆。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書