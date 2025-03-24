晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當罷免志工 一堂大人必修的公民課

2025/03/24 05:30

◎ 趙南星

向來對政治冷感，又懶又宅的筆者，被這陣子狂刪預算，及各種荒腔走板的新聞嚇到，深感國家危機迫在眉睫。下班後就到離家最近的連署站當志工，雖然經驗不多，卻深覺這是一堂大人必修的公民課！

在這堂課，你可以學到：

一、仔細認真把個資好好寫一遍

光把自己資料寫清楚，就頗費功夫。若在連署站，還可以坐著好好寫；若在掃街，就得克難用板子墊著蹲在路邊或伏在路邊機車上寫。為求連署書能過關，只要民眾願意，多半由志工代寫，最後請民眾簽名。無形中，也造就許多練字的機會。

二、緊急應變、團隊合作的能力

通過審核，加入志工第一件被殷切叮嚀的，就是隨時保持警覺，注意自身安全，不可落單。有人來鬧場怎麼處理？要聯絡誰來協助？有哪些工具可以用？不主動挑釁，但也要冷靜保護自己和夥伴。

三、以誠懇和熱忱，和路人交關

某次和夥伴一起去掃街，剛好都是第一次，有些戰戰兢兢，我掛著「支持罷免」看板，沿路發傳單、和人打招呼。有人視若罔聞，有人白眼以對，也有嗆說「罷免沒用啦！」；但也有載家人看病的媽媽，隔街呼喚，就在路邊一次簽了兩張！停在巷口曬太陽的輪椅阿伯，也招手說「他要簽」，巍巍顫顫勉強站起，掏出身份證；經過公園，遇到兩位大哥，一位很豪爽說要簽，簽完後鼓吹朋友「簽啦！不會被查水表啦！」，他朋友被說服後，這位大哥又招呼了一位路過的阿北！

幾次擔任志工，短短兩小時的掃街，我看到民間深厚的公民力量，正匯聚成一股洶湧的能量，沛然莫之能禦。

（作者為新北市公立國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書