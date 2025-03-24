自由廣場》當罷免志工 一堂大人必修的公民課

◎ 趙南星

向來對政治冷感，又懶又宅的筆者，被這陣子狂刪預算，及各種荒腔走板的新聞嚇到，深感國家危機迫在眉睫。下班後就到離家最近的連署站當志工，雖然經驗不多，卻深覺這是一堂大人必修的公民課！

在這堂課，你可以學到：

一、仔細認真把個資好好寫一遍

光把自己資料寫清楚，就頗費功夫。若在連署站，還可以坐著好好寫；若在掃街，就得克難用板子墊著蹲在路邊或伏在路邊機車上寫。為求連署書能過關，只要民眾願意，多半由志工代寫，最後請民眾簽名。無形中，也造就許多練字的機會。

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二、緊急應變、團隊合作的能力

通過審核，加入志工第一件被殷切叮嚀的，就是隨時保持警覺，注意自身安全，不可落單。有人來鬧場怎麼處理？要聯絡誰來協助？有哪些工具可以用？不主動挑釁，但也要冷靜保護自己和夥伴。

三、以誠懇和熱忱，和路人交關

某次和夥伴一起去掃街，剛好都是第一次，有些戰戰兢兢，我掛著「支持罷免」看板，沿路發傳單、和人打招呼。有人視若罔聞，有人白眼以對，也有嗆說「罷免沒用啦！」；但也有載家人看病的媽媽，隔街呼喚，就在路邊一次簽了兩張！停在巷口曬太陽的輪椅阿伯，也招手說「他要簽」，巍巍顫顫勉強站起，掏出身份證；經過公園，遇到兩位大哥，一位很豪爽說要簽，簽完後鼓吹朋友「簽啦！不會被查水表啦！」，他朋友被說服後，這位大哥又招呼了一位路過的阿北！

幾次擔任志工，短短兩小時的掃街，我看到民間深厚的公民力量，正匯聚成一股洶湧的能量，沛然莫之能禦。

（作者為新北市公立國中教師）

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