自由廣場》完成二階連署 我們千萬別輸給那些人

◎ 莊博文

憲法第十七條規定：「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，利用週末假日，天氣也正好放晴，筆者人生第一次走到罷免連署站，行使公民的權利。

坐在門口的是一位看起來可能比我年長十多歲的長輩，見我走進來，馬上放下手邊的便當，親切地招呼我先坐，首先要在一張類似說明須知的文件上簽名，留下連絡電話之類的。實際連署之前，他先仔細地跟我解釋需注意的幾個地方，像是住址路段只需將路圈選起來，別在街上面劃叉。若是×××路幾段，不能填阿拉伯數字，而是填國字…等。

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當我填寫完畢，長輩拿起我的身分證正本，仔細比對文件上所填寫內容，確認無誤之後便將身分證還我，沒有「傳說中」還要繳交身分證影本，前後不到幾分鐘，就這樣，完成了人生第一次罷免不適任立委的二階連署。

走出門口時，腦海浮現一股強烈的念頭，我是不確定能否代他人連署啦，但如果法律規定的正常程序是這樣，理論上不可能出現「死人」還有辦法連署吧？此外，從一階罷免開始，言語騷擾乃至於動手攻擊、威脅志工事件就層出不窮（好像大部分都「剛好」針對女性？）。

不禁想起已故日相安倍晉三在二○一七年曾為自民黨候選人站台，現場突然出現大批抗議民眾手持布條及看板高喊「安倍下台」，某位前理事長也「碰巧」突然現身，引發日媒一陣追逐，場面一度混亂。然後安倍說了這麼一句︰各位，我們千萬別輸給那些人！

放眼二○二五年，敵人已經連演都不演了，對台灣而言，沒有比大罷免更重要的事了，它已不是什麼政治問題，而是從個人的身家性命、財產安全，到台灣國家安全的一連串問題！別忘了誰曾講過留島不留人、台灣人思想「再教育」，萬一罷免沒過，別提不適任的傢伙繼續逍遙，甚至更離譜囂張。

筆者衷心希望，今年夏季大罷免的關鍵之役，能繼二○二○年高雄人成功罷韓後，台灣人再次用自己手中的選票捍衛民主，同時也告訴全世界民主陣營的盟友，我們不會輸給企圖想併吞或武力統治台灣的任何人！

（作者為工程師）

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