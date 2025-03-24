晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》完成二階連署 我們千萬別輸給那些人

2025/03/24 05:30

◎ 莊博文

憲法第十七條規定：「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，利用週末假日，天氣也正好放晴，筆者人生第一次走到罷免連署站，行使公民的權利。

坐在門口的是一位看起來可能比我年長十多歲的長輩，見我走進來，馬上放下手邊的便當，親切地招呼我先坐，首先要在一張類似說明須知的文件上簽名，留下連絡電話之類的。實際連署之前，他先仔細地跟我解釋需注意的幾個地方，像是住址路段只需將路圈選起來，別在街上面劃叉。若是×××路幾段，不能填阿拉伯數字，而是填國字…等。

當我填寫完畢，長輩拿起我的身分證正本，仔細比對文件上所填寫內容，確認無誤之後便將身分證還我，沒有「傳說中」還要繳交身分證影本，前後不到幾分鐘，就這樣，完成了人生第一次罷免不適任立委的二階連署。

走出門口時，腦海浮現一股強烈的念頭，我是不確定能否代他人連署啦，但如果法律規定的正常程序是這樣，理論上不可能出現「死人」還有辦法連署吧？此外，從一階罷免開始，言語騷擾乃至於動手攻擊、威脅志工事件就層出不窮（好像大部分都「剛好」針對女性？）。

不禁想起已故日相安倍晉三在二○一七年曾為自民黨候選人站台，現場突然出現大批抗議民眾手持布條及看板高喊「安倍下台」，某位前理事長也「碰巧」突然現身，引發日媒一陣追逐，場面一度混亂。然後安倍說了這麼一句︰各位，我們千萬別輸給那些人！

放眼二○二五年，敵人已經連演都不演了，對台灣而言，沒有比大罷免更重要的事了，它已不是什麼政治問題，而是從個人的身家性命、財產安全，到台灣國家安全的一連串問題！別忘了誰曾講過留島不留人、台灣人思想「再教育」，萬一罷免沒過，別提不適任的傢伙繼續逍遙，甚至更離譜囂張。

筆者衷心希望，今年夏季大罷免的關鍵之役，能繼二○二○年高雄人成功罷韓後，台灣人再次用自己手中的選票捍衛民主，同時也告訴全世界民主陣營的盟友，我們不會輸給企圖想併吞或武力統治台灣的任何人！

（作者為工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書