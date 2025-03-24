社論》國民黨為何不走正路？

國民黨主席朱立倫的親中立場，猶抱琵琶半遮面，但立院黨團總召傅崐萁的親中面目卻毫不遮掩，不但在立院會期中率領一干藍委赴中，甚至在香港公然宣稱代表「台灣中央政府」。（資料照）

原本不被看好的罷免第二階段，因為藍白繼續在國會亂政，仍將總預算覆議案否決，顯示仍無視主流民意，為罷免二階增添柴火；加上民進黨主席賴清德對罷免案下達力挺罷團的軍令狀，動員黨與公職的資源，力助罷免案二階能夠通過，並且保護罷免志工免受暴力威脅，因此新民意將可透過罷免案彰顯。而國民黨因為反罷沒有成效，竟祭出「反戒嚴」、「反廢死」公投作為反制，宛如在「暗室找不存在的黑貓」，令人啼笑皆非。

賴總統當選，延續民進黨的執政，然而台灣的內外局勢顯然比小英時期更為艱難，外有中共的軍事威脅持續升高，內有藍白合自恃超過國會半數，企圖透過國會擴權、財劃法、憲訴法及大砍總預算，癱瘓中央政府運作，帶來公共建設、社會福利，尤其國防弱化的衝擊。但台灣人四百年來備受外來政權的蹂躪，已經培養出對抗各種嚴酷挑戰的無比韌性，在荷蘭、明鄭、大清、日本，及流亡的國民黨政權之後，終於在近三十年前透過國會全面改選與總統直選，確立了台灣的主權獨立與民主體制。然而，儘管台灣已是主權獨立的民主國家，但外來政權統治的遺毒猶在，當年受盟國之託接收台灣的國民黨政府，在中國大陸淪陷後，並無安身之地，因此據有台灣當成反攻基地，使得台灣與中國延續了國共內戰的格局，而中國更扭曲聯合國第二七五八號決議，妄自宣稱台灣是中國的一部分，甚至是「中國台灣省」，地位連港澳特區都不如。

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中共武力併台的企圖日益明顯，但美國、日、歐盟與G7挺台的力道也日益強化，而台灣擁有民主的普世價值，與強健的半導體供應鏈，更讓民主陣營無法承受失去台灣的重大損失。因此台灣的外部危機，有國際社會的力挺，似乎可以讓中共的犯台意圖有所收歛；但內在的破壞力量卻日益猖狂。尤其在藍白合居主導地位的國民黨，當年兩蔣實施戒嚴統治，固然留下歷史惡名，但堅定不移的反共立場，確實保衛台灣免於中共統治的鐵蹄。悲哀的是，當年是反共中流砥柱的國民黨，在推動台灣民主化與本土化的前總統李登輝之後，領導人可說一代不如一代，從冷戰時極力爭取美國的援助，至今淪為中共「疑美恨川」認知戰的應聲蟲，表面上披著「親美和中」的外衣，骨子裡卻是向中國傾斜。

當今國民黨主席朱立倫的親中立場，猶抱琵琶半遮面，但立院黨團總召傅崐萁的親中面目卻毫不遮掩，不但在立院會期中率領一干藍委赴中，甚至在香港公然宣稱代表「台灣中央政府」。尤有甚者，傅的領導威勢更甚於黨主席，帶領藍白合在國會橫行霸道，進行種種修法，大抵以消耗台灣的進步能量為目的，加上充滿仇恨的黃國昌依附其下，白八席不問是非對錯，唯傅崐萁之令是從，造成台灣實施民主以來最大的生存危機。尤可議者，在民主陣營表態力挺台灣之際，藍白卻大砍國防預算，讓美國國會議員忠告國民黨在「玩危險遊戲」。國會亂象終於引發自主的公民團體發動大罷免，欲以憲法賦予的罷免權，將親中亂台的藍委逐出國會。因此，罷免已變成一場反共保台聖戰。

國民黨的反罷行動，因缺乏民間回應，因此出現大量死亡連署的弊端，台南已有地方黨部幹部遭到收押禁見，造成藍營人人自危。此外，因為罷綠行動無法炒熱氣氛，朱立倫病急亂投醫，竟然提出「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投，看似在反制民進黨，其實又是弱化台灣對抗侵略的應變能力。事實上，這兩項公投反對的標的物︰「廢死」與「戒嚴」都不存在。就廢死而言，台灣實際上仍存在死刑，日前才有一起死刑宣判，也有一位死刑犯被執行槍決，而日前的釋憲則認定死刑並不牴觸中華民國憲法，只是將死刑宣判的程序加嚴而已。台灣並沒有廢死刑，如何反之？再就戒嚴而言，只有國民黨擁有三十八年戒嚴的經驗，當年該反而不反，如今竟因賴清德要將涉及叛亂、洩密等軍事犯罪的軍人交由軍事審判，跟一般民眾與軍中人權無關，卻被藍營抹黑為賴清德要實施戒嚴。坦言之，即使總統宣布戒嚴也必須在一個月內提交立法院追認，而藍白合在立法院擁有過半席次，何須擔心賴清德實施戒嚴？

由此可見，藍白合外則附合中共認知戰，內則違憲亂政，已是台灣最大的亂源。尤有甚者，主導立院的藍白兩黨，白營從柯文哲到黃國昌，本是煽動仇恨起家，其站在多數人的對立面，不足為怪；然而，國民黨本有貼近台灣主流民意的機會，卻因領導人的才識、視野、能力皆已崩壞，例如朱立倫由自稱「正常倫」變成為反綠而反台的「不正常倫」，此外，權傾一時的傅總召公然親中，且夫婦長期據花蓮為「王」，國民黨由此兩人共治，日趨衰敗，亦在預料之中。幸而，人民覺醒了，大罷免潮應運而生，讓人民有機會以手中的罷免票淘汰不適任立委，挑亂反正，化解台灣的內外威脅。

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