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星期專論》川普的挑戰：遏制中國侵略台灣

2025/03/23 05:30

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

美國總統川普對於台灣的政策，正朝著更堅定的方向發展，因為他的政府已經開始對美國在全球層次上的主要挑戰者—中國，採取更強硬的立場。圖為川普21日宣布空軍將授予波音公司合約打造下一代戰機F-47。（法新社）美國總統川普對於台灣的政策，正朝著更堅定的方向發展，因為他的政府已經開始對美國在全球層次上的主要挑戰者—中國，採取更強硬的立場。圖為川普21日宣布空軍將授予波音公司合約打造下一代戰機F-47。（法新社）

初步跡象顯示，美國總統川普對於台灣的政策，正朝著更堅定的方向發展，因為他的政府已經開始對美國在全球層次上的主要挑戰者─中國，採取更強硬的立場。儘管中國經濟困境加劇，卻仍持續耀武揚威，最近甚至在台灣、澳洲及越南周邊，發動挑釁性的軍事演習。

川普最近簽署一份關於美國投資政策的備忘錄，但與其說是規範外來投資，更像是針對中國威脅的表態。該備忘錄將中華人民共和國列為「外國對手」，透過投資美國企業來獲取尖端科技，並指出「中國相關投資者正鎖定美國科技、糧食供應、農地、礦產、自然資源、港口與航運碼頭等關鍵資產」。

美國戰略重心 從歐洲轉向印太

這份備忘錄建議實施多項經濟管制措施，包括禁止美國企業與投資者投資有助於推進北京「軍民融合戰略」的產業，以防止「中國相關人士收購美國關鍵企業與資產」。

從更廣泛的層面來看，川普在尋求結束烏克蘭戰爭的同時，也明確表達他的政府希望將美國的戰略重心，從歐洲轉向印度─太平洋地區，這個關鍵區域將可能決定新的世界秩序。正如美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）所言，歐洲必須「承擔維護自身安全的責任」，讓美國能夠優先考慮「在太平洋嚇阻中國發動戰爭」。

白宮傳達的明確訊息是：仰賴美國提供安全保障的歐洲必須自立自強，否則美國將大幅削減駐紮在歐洲的十幾萬美軍部隊，可能改為部署至印太地區。在提到中國時，國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示：「在印太地區，他們正試圖把我們趕出去。」

與此同時，美國國務院最近針對美台關係現況，做出一項微妙但可能影響深遠的更新，引發廣泛關注。台灣外交部長林佳龍對此表示歡迎，認為相關內容「展現對台美關係的支持與正面立場」。

國務院在新版美台關係現況簡介中，刪除了一句極具象徵性的表述。拜登政府時期的版本聲稱，「我們不支持台灣獨立」，這句話如今已被移除。而且，川普新政府在調整立場時，雖然還是警告「反對任何一方片面改變現狀」，但也強調期盼兩岸分歧「能夠以和平、不受脅迫的方式」解決。

魯比歐後來在福斯新聞頻道的訪談中進一步表示：「我們反對任何強行、脅迫或強制改變台灣地位的行為。」當被問到川普政府將如何因應中國武力犯台時，魯比歐說，「美國已經做出承諾，以防止這種情況發生並做出回應，美國將履行這些承諾。」

捍衛台灣 美應「戰略清晰」表態

在前述背景下，一旦中國入侵台灣，川普主政下的美國不太可能袖手旁觀。川普和前任總統拜登不同，拜登的軟弱形象部分源自於健康狀況不佳，川普則自詡為強勢領袖。事實上，他曾多次宣稱，倘若二○二二年是由他執政，俄羅斯根本不會入侵烏克蘭。

然而，有效的威懾必須以美國展現可信的嚇阻為前提，並以適當的軍事部署為後盾，以確保中國若膽敢攻擊台灣，必將付出慘重的代價。

要遏制中國侵略並維護台灣海峽的和平與穩定，必須擬定一項全方位戰略，涵蓋軍事、外交、經濟及資訊戰等多種手段。如果嚇阻未能奏效，迫使美國對中國武力犯台做出回應，美國和一個實力相當的對手將無可避免地爆發大戰，魯比歐坦言：「這對世界來說是可怕的事情，對中國而言也是壞事。」

為了遏阻中國進攻台灣，美國應該主導一項多管齊下的戰略，包括加強對台軍售、提高美台部隊的協同作戰能力（interoperability）、強化台灣的網路安全防禦能力，以及協助台灣發展不對稱作戰能力以對抗中國。與此同時，美國也應該增加在台灣海峽及更廣泛區域的軍事巡邏頻率與能見度。

美國的「戰略清晰」應向中國發出明確警告，包括毫不含糊地表明，美國將在台灣遭受攻擊時捍衛台灣，並透過對台北的高層級外交訪問，彰顯美國的支持與承諾。此外，美國還需要協助台灣對抗中國的假訊息活動，防止其破壞台灣的民主，削弱國際社會對台北的支持。

中國外交部最近發表聲明，聲稱「加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。」同理，台灣屬於台灣人民，台灣人民擁有不可剝奪的領土權利、獨特的身分認同，以及民主自由。

嚇阻北京優先 符合美戰略需求

拜登遺留的棘手問題，導致川普政府在烏克蘭面臨混亂情勢，並在應對中國侵略性擴張方面，陷入艱難的政策選擇。烏克蘭戰爭的唯一真正贏家是中國，因為無論是經濟產出、軍事開支，還是其他物質指標，中國都遠遠超過俄羅斯。

川普最不樂見的情況，就是他的政治遺產被定義為未能遏制中國對台灣的公然侵略。如果中國入侵台灣，不僅將摧毀川普做為強勢領袖的形象，還可能動搖他的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動。因此，讓美國從烏克蘭戰爭中抽身，並將政策優先順位轉向嚇阻中國，符合戰略上的現實需求。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

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