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自由廣場》郭台銘、曹興誠與民主終極戰役

2025/03/23 05:30

◎ 史里

當我們談到台灣企業家時，曹興誠與郭台銘無疑是兩個截然不同的典型。曹興誠，前聯電董事長，退休後毅然捐出數十億資產，強化國防、捍衛民主與國際形象，公開發聲力挺台灣，毫無畏懼地批判中共。他以無私奉獻與實際行動，展現對台灣的愛。

反觀郭台銘，曾是鴻海創辦人與台灣首富，卻在進入政壇後暴露出親中本質。根據報導，郭台銘透過前立委張顯耀向習近平傳遞訊息，提出簽訂「永久和平協議」的構想，甚至表達願意成為「和平解決台海問題的墊腳石」，換取政治利益與國際光環。這份名為「二○二四台灣總統選舉的變數與可能發展」的文件，揭露了郭台銘將台灣商品化的意圖，試圖以台灣主權作為政治交易籌碼。

無論郭台銘事件還是藍白立院亂台，都讓更多台灣人看清了親中政商勢力的真面目。這些人看似在經濟發展上有所貢獻，實際上卻在利用台灣資源與國際聲望，為其謀取私利。親中商人政黨的核心目的，是利用政商結合，試圖從政治體系內部逐步瓦解台灣的自主性，危害國家安全，背叛台灣人民。

大罷免運動是對整個親中政商勢力的一次全面反擊。他們深知，假如這次不能掌控台灣，未來的政治版圖將更加困難。我們必須凝聚共識，透過罷免行動，清除這些親中勢力，避免讓他們持續利用立法院的優勢，將中共勢力一步步滲透台灣體制。

對台灣人民而言，這是一場無路可退的終極戰役。我們的下一代不能生活在一個被商品化和無人權的台灣。我們已退無可退，大罷免二階連署，是再次展現公民力量的時刻。

（作者為台南市市民）

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