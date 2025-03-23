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自由廣場》從「台灣自己館」看民間力量國際突圍

2025/03/23 05:30

◎ 楊聰榮

二○二五年大阪世博會即將登場，在這場國際盛會中，台灣身影卻再次被政治現實壓縮，只能退居「非國家名義」參與。儘管如此，一道不肯被抹去的光亮卻悄悄點燃，那是民間自發興建的「台灣自己館」。

這不是官方計畫，而是中台灣教授協會與多個民間團體發起的行動。計畫以木構造搭建展館，透過認養二三○○支木樑柱，象徵二三○○萬台灣人民的集體意志。這不只是展館建材，更是一種政治隱喻與文化表達，讓世界看見，即使被壓制、被邊緣化，台灣也不會缺席。

「台灣自己館」是一次策略性的文化突圍，更是民間對政府無力的補位行動。在立法院刪減「玉山館」預算、政府參與受限下，民間自發籌資、創意設計、策展規劃，充分展現了台灣社會的彈性與創造力。

這場民間行動值得掌聲，更應引發反思。藍白讓總預算卡關，民間自求多福，反映出目前政黨結構所形成的政府困境，在野民代強烈刪除國際參與的預算經費，反映出嚴重的政策短視，在最須要整合資源的時刻，我們沒有辦法在國際盛會中展現台灣的成就，政府若持續缺位，將讓台灣在全球競技場上失去應有光彩。

更令人擔憂的是，儘管有文化部計畫在日本舉辦文化活動作為輔助，當他國以國家名義設館、規劃完整文化外交策略，台灣卻只能靠民間拚群募，這樣的國際參與模式，顯然難以長久。

「台灣自己館」提供了寶貴的啟示──當官方缺席，民間可以補位。但長遠而言，單靠民間熱情無法穩固國際地位。政府必須正視問題，提升文化外交層級，主動爭取國際支持，深化與友邦的合作，發展長期、穩定的國際參與策略。我們不能再讓民間單打獨鬥，也不能讓政治現實成為不作為的藉口。唯有官民攜手，才能讓台灣真正站上世界舞台，從「看見台灣」走向「認同台灣」。

（作者為中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

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