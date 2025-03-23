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自由廣場》根源解決護理荒 須全面投資護理

2025/03/23 05:30

◎ 陳靜敏

近來全台急診室塞爆，一床難求的亂象引起社會高度關注，政府與醫療機構開始討論改善護理人員薪資福利與執業環境，公私協力期能為這波護理師離職潮止血。雖說二○二三年起官民陸續推動「護理人力整備策略」救急措施與獎金留人外，台灣護理人力的穩定與永續，更需護理團體共同參與、規畫發展願景與建構質優量足的護理人力，保障全民健康與國家安全。

世界衛生大會在二○二一年通過全球護理與助產業戰略方向，促會員國在教育、職場、執業範疇及領導等四層面全面投資護理。因此，除了熱議的友善職場環境、合理的護理人員薪資福利等，我國更需在教育提升、擴展護理執業範疇及拔擢護理領導人等積極投資，讓護理人員看到專業發展的願景與職業尊嚴，才願業持續留任、吸引更多學生就讀，方能建構穩定且永續的護理人力體系。

在台灣的白色巨塔，護理師人數最多，但學歷卻是最低的，當護理師被視為技術工而非專業職，就會影響護理人員的專業自主性，而缺乏尊嚴與成就感；再加上被要求多方支援非專業工作，在高壓、低尊重、高風險的工作環境下，護理師不是繼續求學就是離開職場。

民眾健康照護的工作內容複雜，若能透過明確的跨專業分級分工、鼓勵經驗豐富的護理師專業晉級，擴展執業範疇更是有效留任護理人員具體策略。如護理佐理員負責基本生理監測、病人生活照護等基礎照護工作；而進階護理師在慢性病管理、急重症與手術後照護等複雜之疾病與復原需求上，則可提供精準照護。

護理專業的分級，除提升醫療照護體系的靈活度，亦能促進護理師的職涯發展，以減輕醫療體系護理人力的困境，利於民眾就醫與健康之福祉。最後，投資護理領導，拔擢護理師擔任資深領導職務，投入政策制定穩定護理人力發展計畫，不僅讓護理師擁有職場話語權，更能確保護理專業永續發展的願景。

在民眾健康照護需求嚴峻、醫師人力有限情況下，護理師是醫師最好的夥伴，是醫療團隊中不可或缺者，提升護理師從養成教育到進階發展與領導地位更顯重要。若能受到國家社會的支持與認可，必可緩解今日醫療量能不足，並滿足民眾健康與醫療照護需求，亦可提升護理師的職涯發展，留任優秀的護理師來緩解人力的流失。

（作者為台灣護理學會副理事長，成大護理系特聘教授）

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