自由廣場》譴責中國軍事威脅 比利時國會挺台

◎ 衛重華

比利時國會近日通過一項重要決議，不僅強烈譴責中國在台海周邊的軍事威脅，更明確支持台灣參與國際組織。這項決議由跨黨派議員共同提案，並以壓倒性票數通過，充分顯示比利時對民主台灣的堅定支持及對區域和平穩定的重視。面對中共對印太局勢的挑釁，比國此舉無疑是一種政治與道義上的表態。

決議文中，明確指出中國頻繁於台海周邊進行軍事演習及導彈挑釁，對區域穩定構成嚴重威脅，並重申與台灣人民站在一起的立場。特別值得關注的是，比利時國會要求政府正式抗議中國長期曲解聯大二七五八號決議之行為，強調該決議僅處理「中國代表權」問題，並未提及台灣地位，也不應被用來阻擋台灣參與國際事務。此番表述正與國際民主盟邦日益一致的立場相呼應。

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在地緣政治快速變動的時代，民主國家正逐步調整對中政策，而台灣的角色也變得愈發關鍵。比國此舉無疑是台灣實質外交的一項勝利，不僅代表著台灣在國際上正逐漸獲得更多理念相近國家的理解與支持，也證明民主價值正在跨國界連結。

然而，面對中國持續的文攻武嚇與對壓迫我國際空間，台灣仍須堅定立場，持續強化與國際友邦的合作關係，並靈活運用外交資源，爭取更多實質參與的機會。

（作者為軍人）

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