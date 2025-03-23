自由廣場》採購阿拉斯加天然氣 打造台美能源夥伴關係

◎ 陳永昌

美國阿拉斯加州長鄧利維正在台灣訪問，親自見證阿拉斯加州營能源公司與台灣中油公司簽署採購暨投資意向書。繼擴編國防預算與台積電加碼投資後，參與阿拉斯加液化天然氣探勘開發是台灣應對川普二．○的重要一步。

美國總統川普本月初在國會聯席會議發表演說時，公開點名日本與南韓等國將參與阿拉斯加液化天然氣勘探開發，再次證明這是其高度重視的代表性政績。

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離開台灣後，鄧利維將繼續轉往南韓訪問。擺脫流產戒嚴令後政府群龍無首困境，首爾當局以日本石破茂政府為師，積極搶搭阿拉斯加液化天然氣列車，期待終點站可以直達白宮，拉近與川普新政府距離。石破茂二月上旬訪美時，與川普首次會談中，兩國合資開採阿拉斯加液化天然氣是重要成果之一，川普開心宣布：日本將進口「破紀錄數量」美國液化天然氣。

化解川普二．○關稅危機，南韓產業通商資源部長安德根近一個月兩度密集訪問華府，阿拉斯加液化天然氣始終是他手上重要籌碼。南韓身為美國液化天然氣進口最大國，毫無遲疑宣示進一步擴大採購阿拉斯加液化天然氣；再加上南韓造船廠獨霸天然氣運輸船等高附加值大型船舶訂單，以協助美國造船業復甦為名義，首爾當局主動提議以優惠條件打造阿拉斯加破冰船，將造船與能源兩者捆綁包裹，善用雙方產業各自優勢互利共榮。

川普重返白宮第一天簽署行政命令，「阿拉斯加開發最大化」名列其中，日本帶頭支持後，台灣與南韓又陸續加入，美國內政部近日迅速鬆綁土地使用限制，整個開發案箭在弦上；預估投資超過四百四十億美元，成為美國歷來最大規模能源投資開發，鋪設長達一千三百公里輸氣管穿越阿拉斯加州，將北極圈以北液化天然氣送至南部港口，再出口到印太地區買家。

除了平衡貿易逆差與環保低碳等常見訴求，採購阿拉斯加液化天然氣將為台灣帶來額外地緣政治安全效益。尤其美國液化天然氣係由賣方負責載送，如果解放軍未來準備封鎖台灣海峽，從阿拉斯加載送液化天然氣的運輸船正準備停靠台灣，而不是來自卡達或澳洲的運輸船，肯定會讓中共當局多一層顧慮。

無論價格、距離以及分散風險等優勢，再加上外交暨戰略安全附加價值，阿拉斯加液化天然氣將是打造台美能源夥伴的最佳起點。

（作者為企業專業經理人）

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