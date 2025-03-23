自由共和國》廖明輝／強化全社會防衛韌性 應對灰色地帶戰術

國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs），在三月十三日刊出題為《如何強化台灣：美國必須協助台灣應對中國灰色地帶戰術》的評論文章。（取自《外交事務》官網）

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

日前看到戰略暨國際研究中心（CSIS）「戰爭、非常態威脅暨恐怖主義計畫」主任丹尼爾．拜曼（Daniel Byman）及「防衛安全計畫」主席塞思．瓊斯（Seth G. Jones），共同投稿國際關係期刊《外交事務》（Foreign Affairs），在三月十三日刊出題為《如何強化台灣：美國必須協助台灣應對中國灰色地帶戰術》的評論文章。

兩位作者甫在二月底訪問台灣並拜會「科技、民主與社會研究中心」（DSET），與DSET達成台美在資訊安全、數位韌性領域進行交流與合作共識。對台灣的社會韌性議題已有一定程度瞭解，也讓這篇文章更具可讀性與參考價值。

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文章一開始即強調，俄羅斯對烏克蘭的干預並非始於二○二二年的全面入侵。如果中國試圖吞併台灣，可能會採取類似策略。中國對台灣的攻擊行動很可能不會從飛彈與戰車開始，而是以秘密破壞士氣和大眾對政府的信心為首要目標。

文章認為，中國會使用「灰色地帶戰術」（Gray-Zone Tactics），包括破壞和顛覆來摧毀台灣抵抗意志和力量。中國可能會系統性地破壞水利設施、向台灣大量散佈宣傳、利用網路攻擊破壞電網、透過切斷海底通訊光纜製造「意外」網路中斷，以及向台灣反對派人物和運動提供援助。目標是不費一槍一彈就消滅台北動員民眾反抗中國脅迫和侵略的能力。而不幸的是，台灣並沒有為中國的灰色地帶行動做好準備。

文章也肯定賴清德總統成立「全社會防禦韌性委員會」，組織並做好台灣應對自然災害、灰色地帶戰術和防禦中國入侵的準備。但兩位作者也認為，台灣在能源、電網、電信通訊、及抵抗韌性上，仍然只是開始，還有很長的路要走。而美國作為台灣最重要安全夥伴，應該擴大對台灣的安全援助，不僅限於軍事層面，也應涵蓋能源、網路安全、資訊戰應對等領域。

例如，美國可以幫助台灣建立更分散與獨立的能源供應鏈，減少對進口化石燃料的過度依賴，甚至協助台灣發展核電以提升能源自主性。在通訊與資訊安全領域，美國應該支持台灣發展低軌衛星通訊系統，減少對海底通訊光纜的依賴。此外，美國應協助台灣建立更完整網路防禦機制，提供更多技術與人才交流，確保台灣能夠抵禦來自中國的網路攻擊與資訊滲透。美國還可以協助台灣提升全民防禦能力，學習芬蘭、以色列等國家模式。例如，美國特種作戰司令部可提供台灣平民與後備軍人更系統化的戰術訓練，讓台灣能夠建立更強的非正規戰能力。

中國的灰色地帶戰術試圖以最小成本達到最大戰略效益。涵蓋資訊戰、經濟施壓、網路攻擊、基礎設施破壞、軍事恐嚇等多種手段。其中，資訊戰是中國的重要工具，北京透過社交媒體、新聞媒體滲透、散布假訊息及輿論操控，意圖影響台灣大眾輿論，削弱人民對政府與國軍的信心。此外，中國也積極進行經濟脅迫，透過限制台灣農產品輸入、施壓國際企業切斷與台灣合作，甚至透過代理人滲透台灣政治環境以影響台灣內部政策走向。

美國的協助不僅是為了台灣安全，也關乎印太區域穩定。如果中國能夠成功運用灰色地帶戰術對付台灣，未來也可能在南海、東南亞國家等地複製相似策略以擴張影響力。因此，美國必須與台灣建立更緊密合作以維護台灣安全並阻止中國在印太區域的擴張野心。唯有透過台美緊密合作，台灣才能有效抵禦中國灰色地帶戰術，確保國家安全與民主價值的延續。

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