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自由廣場》柯文哲在法庭說的是什麼話？

2025/03/22 05:30

◎ 張國財

審理京華城案的台北地院，廿日首度提訊前台北市長柯文哲。柯文哲說「沈慶京和他的集團倒了，有多少人要失業？」：言下之意，莫非叫司法不能管沈慶京是否作奸犯科，也不能追究沈的集團有無共犯結構，而只要考量「沈和他的集團有多少人要失業」就好？所以，司法往後也不要管製造餿水油廠商的罪行，而只要考量不肖廠商倒了，會有多少人失業？司法也不要理會幫派堂口、詐騙集團對社會的危害，而要去顧慮黑幫、詐團倒了，有多少人要失業？柯前市長的是非標準，竟是如此荒謬？

柯文哲說「沈（慶京）到市長辦公室也是在講他女朋友的事」，哇!言下之意，柯文哲當台北市市長的那些年，市長辦公室好像成為風花雪月的聊八卦中心？

柯文哲說「彭振聲是他海選進來的人才，八十七小時拆除忠孝橋引道、興建一萬二千戶社宅，能力有目共睹」。就算說的是事實，這能證明什麼？有能力的人就一定不會貪污瀆職？檯面上貪污瀆職的，多的是有能力的人。更何況，相關資料顯示，二○二三年八月底全國社宅總數為兩萬七七八一戶，其中只有二三．五一%是柯任內規劃、興建完成，換算不過六千五百卅一戶，柯自稱「興建一萬二千戶社宅」是依何根據？難道是連接手完工、開始整地或興建不到一半的社宅都算進去？

柯文哲說「時任台北市副市長彭振聲、北市都委會執行秘書邵琇珮兩人認罪，令他不可置信」。東窗事發後，被告向檢察官認罪，以求換得輕判或緩刑，這是常有的事，合情合理又合法，有啥「不可置信」？朗朗乾坤、昭昭日月，人證事證物證俱在眼前，居然能把法律案件耍賴成政治追殺，敢做不敢當，才令社會大眾感到不可置信吧？

柯文哲說「下面好幾層都蓋章了，我能不蓋嗎？」。原來柯文哲的為官之道，就是當「橡皮圖章」而已？那選你當市長做什麼？

柯文哲說「議員會對市府施壓，由局處首長處理，處理不來就報告晨會處理」。議員施壓市府，局處首長就「依法」處理不就得了，哪有什麼「處理不來」？退一步講，處理不來就往上呈報晨會處理，不就結了？倘若局處首長真的處理不來，柯文哲卻不換人，容許尸位素餐，浪費納稅人的錢，那他說的「科學、理性、務實」何在？

（作是為新竹教育大學退休副教授）

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