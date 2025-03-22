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自由廣場》嚴肅看待中國駭客新春攻勢的威脅

2025/03/22 05:30

◎ 朱學亭

一九六八年農曆新年，越共遊擊隊在北越的支持下，對南越各地發動攻勢，造成超過十萬名軍民慘烈傷亡。新春攻勢事件成為越戰中的轉捩點，影響美國國內輿論。其結果是美國急切從越南撤軍，南越政府隨即於一九七五年倒台。

五十年後，在二○二五年農曆新年，疑似有中國軍方背景的駭客組織瘋狂獵人（Crazyhunter）對台灣進行大規模資安攻擊。近日，該駭客組織在Tor暗網公布他們對台灣的醫院、學校和企業等五家被害人勒贖五百萬美金的攻擊成果。此事令人怵目驚心，除了這五個被公布的單位之外，還有多少大企業甚至是政府組織受害而未公開？筆者認為駭客組織的公告有所保留，他們怎麼可能只挑一家財力有限的小型企業入侵勒贖，而不去入侵其他可能付得起大額贖金的上市企業或政府部門？二○二五年中國駭客新春攻勢對台灣國安造成之衝擊不可小覷。

衛福部針對兩家醫院被駭，立即召開資安會議。衛福部官員要各醫院提高警覺，加強防禦。筆者認為這並未揭露各醫院資安問題所在。醫院常有兩個資安問題：

一、有許多老舊的Windows系統無法升級，駭客會緊盯微軟發佈資安漏洞進行零時差攻擊。老舊系統無法在第一時間修補，甚至微軟對老舊的系統也停止資安維護。其中，負責單一簽入（SSO）的Active Directory （AD） 伺服器一旦被侵入，所有院區的電腦輕易被全面入侵。

二、被入侵的機構幾乎都有安裝EDR/XDR資安防護系統。駭客組織宣稱他們攻擊前會測試各廠商的資安防護系統，確定一百%靜默繞過資安防護系統。

對此，筆者呼籲：一、無法升級的Windows系統應盡速虛擬化，以虛擬機（VM）的形式運作，隔離實體機和虛擬機的帳號。實體機管理員帳號不能和虛擬機使用者的AD伺服器串接，或者直接改用防護更嚴密的雲端服務。二、落實系統和資料的備份。遵循備份三二一原則：三份備份、兩種備份媒介、一份備份要存放異地。三、重要伺服器用VLAN（虛擬區域網路）或VPC（虛擬私有雲）隔離，透過反向代理器（Reverse proxy）提供外部的連線，嚴密監控是否有入侵企圖。做到上述三點，就算被駭客入侵，只要實體機不被攻破，系統和資料的備份完整，重置虛擬機就可快速恢復系統的運行。

至於常規的資安工作當然要落實，如進行即時系統的安全性更新、多因子身分認證機制、不開啟不明來源之郵件附檔等等工作也要時時警覺。讓我們全力防範更大規模的中國駭客攻勢。

（作者是中台灣教授協會監事）

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