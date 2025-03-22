自由廣場》你才在胡扯什麼

◎ 宋楚瑜

某教授投書媒體，標題稱〈韃虜等於中國？宋楚瑜在胡扯什麼〉，所言令人憤慨！事實上，我近期並無接受兩岸媒體訪問，該教授在社交平台看到之影片，是我與友人聊天，對方自行錄影後放在其個人社交平台帳號。所謂「宋楚瑜接受紅媒訪問」，此言為虛。

該教授指我歷史觀「胡扯」，質疑觀點包括:台灣原本是荒島？台灣自滿清政府後即為中國的一部分？「滿清是韃虜不是中國」等三部分。在此逐一指正：我提到「台灣原本是荒島」，但不是說「台灣在滿清政府以前是荒島」，而是指台灣這個島嶼，不論是「南島嶼族」的先住民、或由中國大陸移居過來的閩、客族群，都不可能是由石頭蹦出來，而是經年累月從各地逐漸移居過來。

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而中國歷朝各代行使行政權管轄台灣，始於清朝康熙22年（西元一六八三年）派施琅攻下台灣，降服鄭克塽（明鄭）。當時世界各國包括日本（美國尚未建國）均無異議。

清朝統治後，台灣深受漢化教育，學習中華文化，台人也能參加中國文官科舉考試，中舉後可至大陸任官，迄今台灣尚有不少世家保存「舉人及第」、「進士及第」的榮匾。若「台灣人不是中國人」，豈能參與科舉考試？若「台灣從來不是中國的一部分」，滿清政府又如何有權將台灣割讓日本？而在二戰後，一九五二年四月簽訂的「中日和平條約」，由日本天皇代表河田烈再次確認中華民國國民應包括ㄧ切台灣及澎湖居民（第十條），這些都是鐵錚錚的歷史，無法否認切割。

「韃虜」怎麼變成中國？意指滿清政府不是「中國」。然「中國」一詞的歷史探究，史記、漢書、資治通鑑等名著，皆有文字記載。該教授以鄭經答覆滿清的招降大作文章，但鄭經之父鄭成功寫給荷蘭守將揆一的《荷蘭守將書》提到「貴國人民，遠渡重洋，經營台島。至勢不得已，而謀自衛之道，固余之所壯也。然台灣者，中國之土地也，久為貴國所踞。今我既來索，則地當歸我」。明朝遺臣鄭成功都稱台灣為中國之土地，繼承明朝大統的清朝又怎能不代表中國？

該教授又說，孫中山推翻滿清時說「驅逐韃虜，恢復中華」，依此推論，顯然孫中山不認同滿清政府。若按此立論，何以孫中山先生要向滿清政府提出「上李鴻章書」，提出「人能盡其才，地能盡其利，物能盡其用，貨能暢其流」的理念？況且民國肇見後，孫中山發表《中華民國臨時大總統宣言書》即提出「五族共和」論，亦即「國家之本，在於人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地方為一國，即合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人。是曰民族之統一。」顯見該教授未能洞察中山先生思想演進之全貌。

兩岸問題的處理本就艱鉅複雜，台灣當前不可能立即獨立，兩岸也不可能馬上統一，兩岸在制度、經濟、社會各面向，仍有不小差距，唯有加強交流，增進瞭解，但我始終反對用武力作為解決兩岸問題的方式。我是台灣唯一民選省長，帶領省府團隊投入台灣基層建設的推動與執行，且在台灣民主化過程，作過多少關鍵性貢獻，該教授竟扣我「失去權勢後，就搬弄話術討好共匪」的帽子，難以想像是出自從事高等教育工作者之言！

台灣人民珍惜民主自由價值，並堅持在台灣當家作主，中國大陸對台灣人民「自我保護」的意識必須有所瞭解，而台灣鄉親也要誠實認識歷史、務實面對未來。為人民幸福計、為中華民族計，化解歧異，增進溝通，相互尊重，以達互助互利。（作者是親民黨主席）

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