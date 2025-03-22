晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》俄烏戰爭看見核能電廠的戰略價值

2025/03/22 05:30

◎ 張孟仁

川普力促俄烏戰爭停火以拉攏俄國、離間中國，但又不全然讓俄國占盡便宜，川普假俄國之威脅，唆使烏克蘭簽署稀土轉讓協議，讓美國擺脫對中國稀有礦產的依賴。但大量電力供應是冶煉稀土的前提，需有札波羅熱核電廠的電力，才能開採提煉這些礦產，見此，美國旋而提議擁有那些電廠，願意提供烏克蘭能源基礎設施最好的保護和支持。簡言之，該次戰役凸顯核電廠除了供電之外，還能是戰略棋子，值得台灣參考。

其一，兩軍交戰，儘管俄國大肆攻擊試圖摧毀烏國電網，卻小心翼翼避免攻擊核電廠以免釀災，此舉讓烏克蘭政府決意興建更多核電機組，構成能源網路骨幹，供應全國三分之二電力，以確保電力供應安全。鑒此，兩岸若擦槍走火，台灣電網肯定成為箭靶，我們可有因應措施？其次，川普擅長藉商業利益綁住安全。美國早在開戰前即在烏克蘭建核電廠，見俄國不敢轟炸核電廠，復見提煉稀土需要充足的電力，興起接收烏國核電廠的念頭。核電廠的附加價值乍現。

因此，是否請美國來台投資核電，藉此提供能源基礎設施保護和支持，同時穩定電力供應，或許不失為善策。近期，主掌西班牙發電的伊比德羅拉公司提醒西班牙政府，切莫重蹈德國關閉核電站的「大錯誤」，因會面臨缺電且高電價的困境。美日和比利時等多國為滿足電力需求的增長，著手延長核反應器的使用壽命，以減少對進口石油和天然氣的依賴。可望新任德國總理的梅爾茨，也在選前承諾研究如何恢復二○二三年關閉的三座核電廠。因一九八六年車諾比事件而拒核電的義大利，也已重提恢復核能的對策。遑論，面對氣候變遷的綠能轉型，歐盟也別無他法，僅能將核能勉強列入清潔能源的使用名單。

俄烏戰爭所凸顯的核能議題，不妨考慮運用為戰略籌碼暨提高清潔供電的可能選擇。至於萬一發生核災，烏克蘭擬有全面疏散計畫，針對核電廠周遭五十公里範圍疏散，同時設立三個淨化點和二十三個聚集點，以聚集從污染區撤離的人員，亦可供參考。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書