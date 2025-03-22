自由廣場》俄烏戰爭看見核能電廠的戰略價值

◎ 張孟仁

川普力促俄烏戰爭停火以拉攏俄國、離間中國，但又不全然讓俄國占盡便宜，川普假俄國之威脅，唆使烏克蘭簽署稀土轉讓協議，讓美國擺脫對中國稀有礦產的依賴。但大量電力供應是冶煉稀土的前提，需有札波羅熱核電廠的電力，才能開採提煉這些礦產，見此，美國旋而提議擁有那些電廠，願意提供烏克蘭能源基礎設施最好的保護和支持。簡言之，該次戰役凸顯核電廠除了供電之外，還能是戰略棋子，值得台灣參考。

其一，兩軍交戰，儘管俄國大肆攻擊試圖摧毀烏國電網，卻小心翼翼避免攻擊核電廠以免釀災，此舉讓烏克蘭政府決意興建更多核電機組，構成能源網路骨幹，供應全國三分之二電力，以確保電力供應安全。鑒此，兩岸若擦槍走火，台灣電網肯定成為箭靶，我們可有因應措施？其次，川普擅長藉商業利益綁住安全。美國早在開戰前即在烏克蘭建核電廠，見俄國不敢轟炸核電廠，復見提煉稀土需要充足的電力，興起接收烏國核電廠的念頭。核電廠的附加價值乍現。

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因此，是否請美國來台投資核電，藉此提供能源基礎設施保護和支持，同時穩定電力供應，或許不失為善策。近期，主掌西班牙發電的伊比德羅拉公司提醒西班牙政府，切莫重蹈德國關閉核電站的「大錯誤」，因會面臨缺電且高電價的困境。美日和比利時等多國為滿足電力需求的增長，著手延長核反應器的使用壽命，以減少對進口石油和天然氣的依賴。可望新任德國總理的梅爾茨，也在選前承諾研究如何恢復二○二三年關閉的三座核電廠。因一九八六年車諾比事件而拒核電的義大利，也已重提恢復核能的對策。遑論，面對氣候變遷的綠能轉型，歐盟也別無他法，僅能將核能勉強列入清潔能源的使用名單。

俄烏戰爭所凸顯的核能議題，不妨考慮運用為戰略籌碼暨提高清潔供電的可能選擇。至於萬一發生核災，烏克蘭擬有全面疏散計畫，針對核電廠周遭五十公里範圍疏散，同時設立三個淨化點和二十三個聚集點，以聚集從污染區撤離的人員，亦可供參考。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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