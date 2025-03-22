自由廣場》寧發1萬爽一時 不惜電價漲害全民？

◎ 李立聖

我國今年稅收超徵五千兩百八十三億元，引發社會各界對盈餘資金分配的熱烈討論。國民黨主張「還稅於民」，打算每人普發一萬元現金，在立法院提特別條例且已一讀通過。

然而，自俄烏戰爭爆發以來，台電長期面臨國際能源價格飆漲的壓力，已是連年虧損，累計至今已高達逾四千億元。行政院原本規劃從超徵稅收撥補一千億元以填補台電財務缺口，緩解台電財務壓力，以避免電價調漲，誰知竟遭國民黨主導刪除預算，因而導致台電無法獲得撥補，如此一來，台電勢必面臨全面調漲電價的壓力，影響所及是全國人眾的生活成本為之提高。

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普發現金表面上是利多政策，實際上對經濟成長與內需刺激的效果極為有限。過去經驗顯示，多數民眾會選擇將現金存起來或用於償還債務，真正進入消費市場的金額有限，對GDP的貢獻不高，反而容易淪為政治買票的手段。

反觀撥補台電，則能直接減輕台電虧損所帶來的調價壓力，避免全面電價上調而引發的物價連鎖上漲，維持CPI (消費者物價指數)穩定。電價上漲不僅牽動家庭支出，更會推高整體營運成本，進一步反映在商品價格與生活開銷上，對民生的衝擊遠比少領一筆現金更為巨大與深遠。

因此，與其短視近利地普發現金，筆者認為應優先將超徵稅收用於撥補台電虧損，穩定能源體系與物價結構，這才是對整體社會經濟最有利的選擇。一方面能減少台電舉債與調漲壓力，另一方面也能保障民生基本支出不因能源上漲而受影響。普發現金雖容易討好人心，但終將是曇花一現，唯有穩固長期經濟結構，人民生活才真正穩定。在關鍵時刻，希望各黨派支持政府以全局思維為先，將資源用在刀口上，做出對人民真正有利的決策。

（作者為政治工作者）

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