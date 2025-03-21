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自由廣場》面對川普 要先保平安 才能添福壽

2025/03/21 05:30

◎ 陳茂雄

有關台積電投資美國問題，藍營積極出擊，宣傳「台積電」已變成「美積電」，美國不必依賴台積電就不會護台，甚至於將「疑美論」升級成「美國棄台論」，親綠媒體則快速護盤，舉出很多觀點，評論護國神山完全沒有失去功能，投資美國反而更彰顯其績效。

台灣要抗拒中共的併吞，首重加強自衛能力及國際社會的奧援，以前將焦點鎖住「台灣有事」就是「美國有事」，護國神山則促使美國也有依賴台灣之處，進而認為有護國神山在，美國就不得不護台，但這個觀點太過一廂情願。總統制的美國，權力中心在總統，要談對美外交，就應先了解美國總統性格。

要了解川普性格，就先了解毛澤東，一九五五年毛澤東帶頭發起，在大躍進時期大規模開展的「除四害運動」之一，該運動以在全國範圍內消滅麻雀為目標。一九五八年全國捕殺麻雀兩億多隻，但少了麻雀卻導致蟲害成災、糧食欠收，成為三年大饑荒的成因之一。毛澤東見麻雀之害就殺光麻雀，卻意外破壞自然生態鏈而招致更嚴重蟲災。

川普霸氣有點像毛澤東，認為很多盟邦佔了美國便宜，所以要連本帶利搶回這些便宜，而未考慮國際社會已形成穩定的經濟生態鏈，只要破壞其中一環，就會引發大變動，台積電投資美國，最主要的是要跳脫此劇變，並非要套住美國非保衛台灣不可，若不能「保平安」，豈能奢談「添福壽」？

與川普個性正好相反的就是台灣的企業家許文龍，他很重視貿易生態鏈的穩定，大家都知他很照顧奇美員工，較少注意到他也很重視貿易生態鏈的穩定，他隨時注意下游廠商的利潤，以致有下游廠商主動提醒許文龍說他們的利潤已經夠了，不必再考慮他們的利潤。

今日台灣面對的若是「許文龍」，該思考的是講究生態鏈的平衡，在台灣的台積電與美國形成互惠關係。但台灣面對的是攻擊性很強的川普，此時該思考的就是如何避開其攻擊，這一點台灣已做到了，先能「保平安」才能「添福壽」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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