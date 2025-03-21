自由廣場》冷眼看中配亞亞的骨肉分離

◎ 林尤超

中配亞亞臨遭驅逐出境，臨走前發達感嘆「骨肉分離」，既然她主動提出此事，不如就來談談骨肉分離。

中配亞亞所稱的骨肉分離情況，是她與三個孩子必須分離，而依我國法律規定，她在五年後仍可重新申請回台與孩子共住。另一 方面，三個孩子則可由台灣父親隨時帶往中國與她相處。

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接著，再談中配亞亞所鼓吹的「武統」台灣。武統即是戰爭，亞亞公然鼓吹中國對台灣發動戰爭，戰火無情，勢必造成成千上萬的解放軍與台灣國軍犧牲，而陣亡官兵都有父母家庭兒女，結果是兩國的數萬家庭破碎，數十萬人骨肉分離，且是天人永隔，沒有什麼五年後再相見。除了兩國軍人的傷亡，在烽火之下，必有無辜人民死傷，這又是令人不忍卒睹的「骨肉分離」。鼓吹「武統」等於鼓吹「骨肉分離」，中配亞亞自認被骨肉分離很可憐，但她所鼓吹的武統會造成無數個家庭骨肉分離，豈不是更可憐？

明白這一點，就知道她所哭訴的骨肉分離，正是她被驅離的原因呀！

一個家庭的骨肉分離與兩國軍民的骨肉分離，兩相比較，孰輕孰重？所以政府做出驅逐的決定，是完全正確的舉措，亞亞既然訴求「一家哭」，那就更應反省自己不該鼓吹「一路哭」的冷血殘酷。亞亞的自作自受，正可讓慣於信口開河、主張武統者為警惕，中配在台灣拍影片，有太多的題材可以作，為何偏偏要提倡武統，為了賺取流量，而不惜傷害台灣，這不是咎由自取、害人害己嗎？

（作者為第一線國建工人，新北市民）

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