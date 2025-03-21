自由廣場》比特犬攻擊事件的省思

◎ 江世明

台北市發生動物攻擊事件，一隻比特犬在短期連續主動攻擊兩名機車騎士，造成受害者身心受創，引發社會熱議。台北市動保處正對這隻比特犬進行評估，考慮是否適合送養。然而，這類兇猛且主動攻擊人的犬種，是否值得投入大量資源進行行為矯正，值得深思。

在英國、澳洲、法國，比特犬早已被禁止繁殖與飼養，歐盟多國也設有嚴格限制。在美國，對於攻擊人的猛犬，通常直接捕捉並送入收容所，最終多數會被人道處理，而非投入大量資源進行行為矯正。此因收容所資源有限，應優先用在具備較高被領養可能性的犬隻，而非難以改正攻擊行為的個體。畢竟，收容所不可能為每一隻流浪犬提供行為訓練，以符合領養需求。

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那麼，為何我們要對這隻行為難以矯正的比特犬給予特別待遇？是出於對動保的虛偽道德綁架，還是主管機關推卸應有責任？就算為了迎合「零撲殺」政策，也應考慮由政府機關長期收容，而非開放再度認養，讓可能的危害，再次回流社會。

在強調動物保護的同時，我們更應該考量對人類的安全保障。《動物保護法》的精神不應片面保護動物，而忽視人類的權益。在台灣，比特犬雖被列為「特定寵物」，且有飼養規範，依法仍可飼養。然而，許多國家禁止比特犬繁殖與飼養，正是基於其潛在不可預測的風險與社會安全考量。狗隻的行為與飼主管理責任往往密不可分，當個體展現出無法矯正的攻擊性，是否宜將動物福利置於公共安全之上，是我們必須深思的問題。

（作者是獸醫師會前會長）

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