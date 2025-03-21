晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從廖先翔質詢說起/亂刪預算 藍白立委製造民間疾苦

2025/03/21 05:30

◎ 陳文卿

國民黨立委廖先翔日前質詢工程會主委陳金德，有些工程能否在預算未解凍、追加通過前，先公告有條件招標，陳主委則回應，「預算沒有通過之下，無人敢做這種決標」。一記迴力鏢，狠狠打到大幅刪凍年度總預算的藍白立委身上。

立委平日在國會殿堂很威風，卻往往吃米不知米價，甚至完全不知民間疾苦，而廖先翔立委為何突然做這個質詢，個人猜測應該是受到選民請託。社會的事實真相是，國內很多長期以來以執行中央政府各機關標案維持營運的民間公司，如今因機關的預算被凍結，以致無法在年初辦理招標、決標動作。眼看已經是三月底了，仍然沒有經費收入，但又不能解散員工或不發薪，因為擔心屆時有工作要執行，員工找不回來，只好寅吃卯糧，咬緊牙根苦苦撐著，就是不曉得能撐到幾時？ 尤有甚者，一些限制性招標的計畫，早在去年底就已經完成審查，招標機關卻因相關預算被凍被刪，以致遲遲不敢找取得優先議價權的廠商進行議價決標，官民兩方皆叫苦。

藍白立委審預算時，完全不看計畫屬性及科目就胡亂凍刪，依民眾黨主席黃國昌的說法，其目的就是要讓行政院「覺得痛」，也就是說是「報復性的刪預算」。然而如此加諸行政院的痛，卻會轉嫁到民眾及百工百業的廠商身上。後果是，很多該辦的業務、工程都只好停擺，受害的是全民。

而如果機關考量到業務推動的持續性，在尚無契約關係前，商請廠商先行執行，這對廠商也不公平。因為廠商必須預墊材料、工資的支出，機關卻因經費預算早就匡列定了而無法支付利息。更何況，萬一預算遲遲不下來，工作價金無著落，豈不做白工？ 要告機關違約也沒辦法，因為還未簽約。在預算亂象之下，原本最可靠的政府變成最不確定的變數，國家經濟發展嚴重延誤，公共建設的推動受到遲滯，這筆帳要算在誰身上啊？

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書