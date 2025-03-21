自由廣場》從廖先翔質詢說起/亂刪預算 藍白立委製造民間疾苦

◎ 陳文卿

國民黨立委廖先翔日前質詢工程會主委陳金德，有些工程能否在預算未解凍、追加通過前，先公告有條件招標，陳主委則回應，「預算沒有通過之下，無人敢做這種決標」。一記迴力鏢，狠狠打到大幅刪凍年度總預算的藍白立委身上。

立委平日在國會殿堂很威風，卻往往吃米不知米價，甚至完全不知民間疾苦，而廖先翔立委為何突然做這個質詢，個人猜測應該是受到選民請託。社會的事實真相是，國內很多長期以來以執行中央政府各機關標案維持營運的民間公司，如今因機關的預算被凍結，以致無法在年初辦理招標、決標動作。眼看已經是三月底了，仍然沒有經費收入，但又不能解散員工或不發薪，因為擔心屆時有工作要執行，員工找不回來，只好寅吃卯糧，咬緊牙根苦苦撐著，就是不曉得能撐到幾時？ 尤有甚者，一些限制性招標的計畫，早在去年底就已經完成審查，招標機關卻因相關預算被凍被刪，以致遲遲不敢找取得優先議價權的廠商進行議價決標，官民兩方皆叫苦。

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藍白立委審預算時，完全不看計畫屬性及科目就胡亂凍刪，依民眾黨主席黃國昌的說法，其目的就是要讓行政院「覺得痛」，也就是說是「報復性的刪預算」。然而如此加諸行政院的痛，卻會轉嫁到民眾及百工百業的廠商身上。後果是，很多該辦的業務、工程都只好停擺，受害的是全民。

而如果機關考量到業務推動的持續性，在尚無契約關係前，商請廠商先行執行，這對廠商也不公平。因為廠商必須預墊材料、工資的支出，機關卻因經費預算早就匡列定了而無法支付利息。更何況，萬一預算遲遲不下來，工作價金無著落，豈不做白工？ 要告機關違約也沒辦法，因為還未簽約。在預算亂象之下，原本最可靠的政府變成最不確定的變數，國家經濟發展嚴重延誤，公共建設的推動受到遲滯，這筆帳要算在誰身上啊？

（作者從事環保服務業）

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