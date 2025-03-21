社論》國民黨何不提「反併吞公投」

賴清德總統今年已兩度召開國安高層會議，採取積極作為因應國內外情勢的變動，反對黨卻砲口對內，火力全集中賴總統。（資料照）

因應國內外情勢的變動，賴清德總統今年已兩度召開國安高層會議。二月十四日的會議，總統宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。三月十三日會議，則就中國對我們國家主權、對國軍滲透及間諜活動、混淆國人的國家認同、藉交流滲透台灣社會，以及藉惠台融台等五大威脅，提出恢復軍審等十七項因應策略。兩場會議均聚焦如何應處中國帶來的複合式威脅。如賴總統所言，這樣的中國，已是「境外敵對勢力」，我們沒有選擇，必須採取更積極的作為。

然而，政府採取積極作為，反對黨卻砲口對內，火力全集中賴總統。國民黨主席朱立倫十四日發表對「賴十七條」的回應，他指控賴清德已把兩岸轉為敵對的戰爭關係，是「麻煩製造者」。朱週一並偕同黨籍立委在立院說，將提出反廢死、反戒嚴公投進行反制。週三中常會，他又稱二○二七年就是賴清德實現台獨的最後目標。對藍營而言，中國文攻武嚇，併吞台灣之舉，都不是敵意行為。但只要台灣進行加強國家安全的政策推動，則是挑釁對岸、招引戰爭。中共極限施壓，在野黨聲量微弱姿態放低，從未見到朱主席有過這般連三次出面痛責北京。邏輯矛盾且雙標，無視真正破壞台海現狀的麻煩製造者，卻對正受脅迫的我們，以及採取行動的執政黨，反過來教訓為何不安分些。敵我關係的錯亂，對外力量的分散，誰是那「幫忙製造麻煩者」，這還算是「忠誠反對黨」嗎？

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民眾愈來愈不滿在野黨的表現，是這次罷免藍委形成浪潮的原因。不僅國人質疑，連國際友我人士也「很有感」。藍白兩黨在一月下旬大幅刪凍中央政府總預算，嚴重波及國防預算。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾二月公開表示，台灣須更積極提升自衛能力。當台灣釋出減軍費的訊息，或內部出現相關辯論時，「我認為這釋出錯誤訊息」，台灣內部不能對國安重要性產生分歧。美國聯邦參議院軍事委員會的共和黨籍議員蘇利文本月五日更指「國民黨在控制立法機構，而非總統（賴清德）的政黨。他們在國防預算上玩危險的遊戲」。在此時削減國防支出，不是個正確的信號。將出任美國國防部次長的柯伯吉也說，民主、共和兩黨常在私下討論此事，他對此感到非常不安。站在民主友盟立場，台灣反對黨恐與中國一樣，同樣是區域的麻煩製造者。

國家安全不是白吃午餐，必須先有自助才會人助。美國川普總統再度上台，高度重視盟邦有無承擔起自我防衛的責任。但藍白兩黨攻訐政府強化國安之舉，這若非沒有國際觀，就是刻意為之，要讓友盟懷疑我們捍衛國家的決心。有美國參議員就認為，為何應派遣美軍冒著危險，保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。類似說法若在國際持續發酵，冷淡對台支持時，在野又能反過來製造「疑美」論調，造成惡性循環。賴總統一個月內開了兩場國安高層會議，除與中國對台升高情勢有關，亦是應處在野黨無視國家安全，對政府施政大扯後腿，並向國際社會傳遞錯誤訊息後，亟需儘快採取的補破網作為。當台灣在強化自身防衛與民主韌性上，在野黨明顯不同調時，亦使得美國政府基於區域情勢，以及抗衡中國的戰略需求，而有更清晰的表態。

就在朱立倫十七日提出反廢死、反戒嚴公投，抵制賴政府的國安等施政作為。美國在台協會處長谷立言同一天表示，賴清德總統欲打擊中國長期以來的間諜與影響力行動提出的倡議，將能進一步提升美方與台灣合作的能力。至此，在野黨對外混淆視聽，與中國幾近同一口徑，將民進黨政府打成麻煩製造者的盤算，已被戳破。而朝野兩大黨在應對中國上，堅決與軟弱的反差形象，則更加鮮明。何況，台灣既沒廢死，也沒戒嚴，這兩項公投案，不知所云，純為政治動員之需。倘若是真愛台、護台，國民黨更該提出「反併吞」或「反侵略」公投，反而能夠洗心革面且團結朝野。眼前情形是，在野方面正使力要弱化我們國安，中國機艦則又實施聯合戰備警巡，內外夾擊賴政府。為此，美國國務院已迅速表態，痛斥中國進行明目張膽且不負責任威脅，美國將支持台灣因應中國壓力。從民主友盟的角度，到底誰是破壞區域和平穩定的「大、小麻煩製造者」，答案已經很清楚。

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