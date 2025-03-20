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自由廣場》不孝有三 叛祖為大 胡孫為侵略者立碑紀念?

2025/03/20 05:30

◎ 朱達明

前金門防衛司令胡璉將軍的孫女，說要為古寧頭戰役侵略金門而戰死的解放軍立碑紀念，還高喊兩岸一家親，讓在金門浴血抵抗侵略的國軍及前線歷年戰火的受害者情何以堪？

筆者先叔公朱義雲曾任教金門中學，據他生前回憶，除了一九四九年古寧頭戰役，共軍開啓的戰端，還有一九五四年的九三砲戰，造成金門中學多位教師死亡，金門中學因而遷校到陳坑，尤其一九五八年八二三砲戰，金防部三位副司令包括抗日名將吉星文被砲擊身亡，我叔公帶領部分金門中學學生渡海避難到省立宜蘭中學，繼續完成學業，共軍的攻擊造成當年金門多少家破人亡、流離失所、骨肉分離，中共迄今沒有一聲道歉，也絕不放棄武統台灣，她居然要為侵略者立碑？

李樹蘭將軍曾參與古寧頭戰役，戰後被譽為金門之虎，他生前曾經完成口述歷史，由筆者的先叔公朱義雲紀錄，原稿收藏在古寧頭戰史館，李將軍回顧古寧頭一役，「頓挫了匪軍的凶燄！而且粉碎了他們進犯台澎的迷夢，更重要的，是這一戰役，使我自由中國的民心士氣，為之一振！開了以後台海戰役，戰無不勝的先河；使金門名聞全世界，媲美西柏林，似乎也是這次勝利奠定的基礎」，以戰止戰，抵抗侵略，國軍守護自由民主、保家衞國的意志才是台海和平避免戰爭的保證，不容打著胡璉將軍名號，卻扭曲和平的真諦。

李樹蘭將軍去世後，家屬特別囑託先叔公撰寫李將軍墓誌銘，內文提到「將軍身當大敵，率部激戰兩晝夜，殲匪近萬，生俘六千餘人」，比起毛澤東把國共內戰投降和被俘的國民黨軍隊送去抗美援朝、打韓戰、淪為砲灰，我國在古寧頭兵凶戰危之下，對待來犯被俘的共軍已是非常善待了。

金門中學前校長易希鎬曾命筆者的先叔公致書胡璉將軍，請胡將軍惠賜玉照，俾能高懸在金門中學，昭示並激勵學生反共的決心，然而胡璉精神，今日卻遭不肖孫女蹧塌了。

（作者是八二三砲戰受害者家屬 宜蘭縣民）

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