自由廣場》中資繞道滲透 國泰世華事件揭露的監管漏洞

◎ 陳琪

國泰世華銀行近期爆發的信用卡核心系統升級爭議，再次引發國人對於金融資安與外資背景的高度關切。該行委託的協力廠商「認和科技」竟是中資企業，且透過新加坡設立公司進入台灣市場，背後甚至牽涉到中國官方資本，事件不僅曝露金融機構在供應鏈審查的漏洞，也再度挑戰政府對於中資企業在台活動的監管機制。

此事件，國泰世華銀行緊急終止合約，以切割與該公司的關聯，是否足以挽回市場信心，仍然存有疑問。經濟部則依《兩岸人民關係條例》對該公司開罰二一七萬元，相較於可能造成的國安風險及資訊安全隱憂，是否足夠嚴厲，值得探討。

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信用卡核心系統屬於高敏感性基礎設施，涉及大量個資與交易紀錄，系統管理權限一旦落入外資（特別是中國官方背景的企業）手中，不僅影響台灣消費者的財務安全，甚至有洩露國人金融行為數據的風險。這類資訊對中國政府極具戰略價值，若被用於金融監控或經濟戰，後果難以想像。

政府雖有明確規範，禁止具中國官方背景的企業進入國內關鍵基礎設施領域，但許多中資公司仍能透過「繞道投資」或「第三地設立公司」避開法規限制。本案，認和科技透過新加坡設立公司，再進入台灣市場，顯示現行審查機制仍有漏洞。未來，政府應強化「實質受益人」調查機制，對企業背後股東與資金來源進行更嚴格審查，以防範未然。金融機構也需提升自身的資安意識，建立更完善供應鏈審查機制，確保外部合作夥伴符合資安標準，以維護消費者權益及國家安全。

此事可能促使政府進一步修法，提高對涉及關鍵基礎設施外資審查的標準，甚至擴大對中資企業的監管範圍。本案不僅是國泰世華銀行的危機，更是台灣整體金融資安體系的警鐘，政府與企業必須正視這一問題，才能避免重蹈覆轍。

（作者是台北市民）

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