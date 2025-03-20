自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚韃虜等於中國？ 宋楚瑜在胡扯什麼

最近在抖音看到宋楚瑜接受紅媒訪問，聲稱台灣人也是中國人。他說，清朝統治台灣之前台灣只是一個荒島。滿清時期中國人移民來台，台灣人當然是中國人。宋說，如果台灣不是中國，滿清政府如何將台灣割讓日本？他的結論，兩岸中國人要統一。

聽到這裡，我幸虧沒有在吃飯，否則飯粒一定噴了一桌。滿清之前台灣是荒島嗎？他不知道台灣原本就住了很多南島語族嗎？他們都是中國人嗎？

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荷蘭時代的四個地方會議區就有三百十五個原住民部落，而且已有戶政資料。我們麻豆社在荷蘭時代就有三千多人，怎麼是荒島？而且當時荷蘭東印度公司在亞洲商業網路中，台灣居中位置，已扮演中途轉口角色。史家黃富三曾指出「台灣一進入歷史時期即躍入以貿易為導向的海洋文明體系。由荷人充當『首動者』（Prime mover）角色，貿易竟成日後台灣歷史與社會發展的持續性特色，而有別於自足導向的中國封建農業經濟。」怎麼是荒島？

而且，荷蘭人也傳入基督教，原住民受洗人數僅新港社就有一千多人。到了一六三○年信徒達五千四百人，有一千對夫婦以基督教儀式結婚。他們透過羅馬字的「新港文」（西拉雅人）和華武壠（Favorlang）語的聖經，學習到自己「我手寫我口」的文字，運用於生活中。

再說，漢語族人較大規模移入台灣，也是在荷蘭時代就開始。荷蘭人為了發展經濟作物稻米和甘蔗，獎勵漢語族人和日本人來台種植。《台灣府志》就記載「紅毛遂聯絡土番，招納內地人民，成一海外之國」。

鄭氏東寧政權時，繼續發展國際貿易，英國還在安平設商館。原本明帝國的貿易船有七○%屬鄭家，這股勢力進入台灣，台灣怎麼是荒島？一六六七年鄭經在答覆滿清的招降時說「東寧遠在海外，非居版圖之中，王侯之貴，吾自所有，衣冠之盛，不輸中土…」怎麼是荒島？

滿清時代來自閩粵的移民確實很多，但來自閩粵就是中國人嗎？去問問我們當年滿清時代的祖先們，他們無一人會自認為中國人。

新加坡共和國有七十%的華人也多為閩粵移民後裔，他們怎不自稱中國人？而是新加坡人。

宋這話更好笑「如果台灣不是中國，滿清政府如何將台灣割讓給日本？」國民黨別忘了，滿清是被你們稱為「韃虜」的。當年要推翻滿清時說「驅逐韃虜，恢復中華」，怎麼當年的「韃虜」卻變成中國了？

移民的後代不是移民，除非回原鄉，否則必然要落地生根。台灣有來自閩粵的移民，和美國有很多來自英國的移民一樣，但都同樣可以腳踏實地建立新國家。更何況台灣人當中有約八十%混有我們另一批南島祖先的血統，也和民族大熔爐的美國一樣。

宋楚瑜對台灣史無知，但宋擁有美國政治學博士，不應對美國史也無知。看看美國獨立戰爭初起，支持獨立的人只有三十%（台灣現在認同台灣的已有七十%），最後卻能蔚為獨立風潮。最難能可貴的是，當時寫了一本《常識》（Commonsense）影響美國獨立思潮的潘恩（Thomas Paine），還是出生於英國的「外省人」， 卅七歲才移居美洲，參加美國獨立運動。The United States of America的國名還出自潘恩的構想。

宋楚瑜不知道國際指稱的中國，是中華人民共和國嗎？來台享盡權勢的宋楚瑜，失去權勢後，就搬弄話術討好你們以前誓言要消滅的「共匪」，比起潘恩，天差地別！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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