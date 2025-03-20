晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國家安全維護與軍事審判修正

2025/03/20 05:30

◎ 蔡鎰仲

賴清德總統近日發表敞廳談話，就國家安全議題，面對境外敵勢力日益多元且細膩的侵擾與攻擊，提出因應的政策方向與措施。其中，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引起許多討論。有關軍事審判修正之內容，係責由軍法官與司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯「叛亂、利敵、洩密、抗命、廢弛職務」等軍事犯罪之刑事案件。國防部亦指出，未來在組織上，維護軍法官身份保障，維護審判獨立，並規劃違反陸海空軍刑法第二章「違反效忠國家職責罪」等所列各罪，須接受軍事審判等具體方向。

由於台灣過去的歷史經歷，導致民眾對政府採取國家安全措施與適用軍事審判制度，易生憂慮。不過，當前面臨新型態的國安威脅，以及「民主生活方式」之確保，在國家權力運作上，出於功能考量，必須思考如何因應與調整。大法官於釋字四九九號解釋提到：民主共和、國民主權、保障人民權利、權力分立等原則，是國家與憲法整體基本之所在。因此民主生活方式之確保，是中華民國憲法所形成之「自由民主憲政秩序」最重要基礎。而隨著社會與科技發展，國家安全的威脅除了傳統軍事威脅，日漸結合更多元之威脅方式，擴及經濟、社會、文化、科技等層面。更有甚者，境外敵對勢力可能利用民主國家的框架，以達成破壞民主制度之目的，譬如利用言論自由之保障來操作輿論，影響公眾意見或選舉結果。因此，面對多元威脅手段侵擾，軍事審判制度之重構，對於相關法律責任之追究與威脅之預防，皆有其正面可以期待之處。

當然，民主制度之下的軍事審判，也須遵守正當法律程序之要求，包括獨立、公正之審判，確保軍事審判官獨立行使審判職權，並保障被告之訴訟權（司法院釋字第四三六、第七○四號解釋參照）。在功能上，軍事審判為了維護軍事需求與處理軍隊紀律，有別於一般司法系統之功能，可以有不同的設計。軍事體系面對多元化的國安威脅做出因應之時，有賴強化軍隊素質與軍事紀律，也體現軍事審判之重構與建制之需求，具體制度應如何設計，值得更廣泛討論。譬如，承擔審判責任之法官，是皆由軍法官組成，或由軍法官與司法官組成，抑或由高階軍官與司法官組成，可思考比例應如何配置，以達前述目的。而「平時」與「戰時」之軍事審判程序，是否須有不同設計，也值得討論。

總統基於憲法上國安大政方針之權限，就今日國安威脅議題，提出重要政策方向，並由國防部著手規劃軍事審判系統重新建置之提案。藉由此契機，在草案研擬上廣納更多意見討論，並由立法充足審議。以功能的思考為出發，重新檢討軍審制度及相應機制，以有效因應國安威脅及確保民主制度，相信會是正面有益之發展方向。

（作者是律師、法律學者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書